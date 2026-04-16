Este sería el delantero elegido por Universitario para reemplazar a Sekou Gassama

Luego de conocerse que Sekou Gassama no continuaría en Universitario de Deportespara el Torneo Clausura, empezaron a circular posibles nombres de delanteros que podrían sumarse al cuadro ‘crema’.

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De acuerdo a lo señalado por Diego Rebagliati, la directiva de la ‘U’ tendría en carpeta a Francisco Fydriszewski, un delantero que desde hace tiempo suena como opción para reforzar al equipo de Ate.

Criticó accionar de Universitario

En esa línea, el comentarista deportivo cuestionó que ya se esté hablando de la salida de Sekou Gassama, sobre todo porque el ‘Polaco’ recién podría llegar en junio. Además, advirtió que su fichaje implicaría pagar la cláusula de rescisión.

“Incluso ya se soltó el nombre del reemplazo que sería Francisco Fydriszewski, el ‘Polaco’. Es un jugador comprobado y ha sonado varias veces en la ‘U’, pero recién podría venir en junio”, señaló en primera instancia Rebagliati.

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Asimismo, dejó en claro lo siguiente: “Soltar en abril un nombre es prácticamente para bajarle las revoluciones a la crítica”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gassama con Universitario?

Cabe señalar que, Sekou Gassama mantiene contrato con Universitario de Deportes hasta el cierre de la temporada 2026. Por ello, si la directiva decide no contar con él, deberá optar por un préstamo, una venta o asumir el pago de su cláusula de salida.

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DATOS CLAVES

El comentarista Diego Rebagliati señaló que Francisco Fydriszewski es opción para reforzar el ataque de Universitario.

El delantero Sekou Gassama tiene contrato vigente con el club crema hasta el final de 2026.

La incorporación del “Polaco” Fydriszewski recién podría concretarse en junio mediante el pago de su cláusula.