Universitario de Deportes logró un buen triunfo por 4-1 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10, pendiente del Torneo Apertura 2026. Fue el primer partido sin Javier Rabanal en el banco de suplentes. Jorge ‘Coco’ Araujo dirigió al primer equipo y se vio una buena versión del conjunto ‘crema’. Ante esto, Bolavip Perú consultó a sus hinchas si lo mantendrían en el cargo.

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La ‘U’ atravesó unos días complicados en lo interino por el despido de Javier Rabanal. Luego del triunfo en el Clásico ante Alianza Lima, acumuló dos derrotas dolorosas ante Coquimbo Unido (por Copa Libertadores) y ante FBC Melgar (por Liga 1). El rendimiento del equipo no fue bueno y llevó a la administración del club a tomar la decisión de prescindir de sus servicios.

Mientras continúa la búsqueda de un entrenador que reemplace a Rabanal, Jorge Araujo tomó su lugar de manera interina y su primer partido fue una gran actuación de Universitario. La victoria ante el ‘Pedacito de Cielo’, como local, permitió descomprimir un ambiente que se veía enrarecido por lo ocurrido con el entrenador español.

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Hinchas de Universitario piden por la continuidad de Jorge ‘Coco’ Araujo

Luego del triunfo ante Garcilaso, en Bolavip Perú consultamos a los hinchas de Universitario de Deportes por la posibilidad de que Jorge ‘Coco’ Araujo pueda continuar como entrenador. Se les consultó a través de una encuesta en el canal de WhatsApp de la ‘U’, Bolavip | Universitario.

Entre los más de 550 hinchas que se sumaron a la encuesta de Bolavip, unos 486 (alrededor del 87 por ciento de los votos) respondieron en favor de la continuidad de Jorge Araujo como entrenador del primer equipo de Universitario. Por lo tanto, el fanático ‘crema’ quiere que ‘Coco’ continúe en el cargo.

Es una clara demostración que el aficionado del equipo ‘merengue’ pretende que el equipo quede en manos de un hombre del club. De hecho, con este entrenador interino se vio una de las mejores versiones en cuanto a rendimiento en toda la temporada: para ello, se apostó por un juego más directo, agresivo y con un buen trabajo con el balón parado.

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Los hinchas de Universitario quieren que Jorge Araujo siga como DT (Bolavip Perú).

Jorge ‘Coco’ Araujo seguirá como DT interino de Universitario

Si bien todavía se estudia por la llegada de un nuevo entrenador, Jorge ‘Coco’ Araujo continuará en el cargo de entrenador interino de Universitario. Por lo tanto, estará en el banco de suplentes en el próximo partido de Liga 1 ante Alianza Atlético de Sullana el próximo domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental U Marathon.

También se especula con que el interino dirija ante Nacional de Uruguay el próximo miércoles 29 de abril desde las 21:00 horas también en el Coloso de Ate por la Copa Libertadores 2026. Se trata de un duelo decisivo para las aspiraciones de clasificación a octavos de final.

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