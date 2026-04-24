La sorpresiva arenga de Araujo que no pasó desapercibida en la ‘U’ previo al duelo ante Garcilaso

Jorge Araujo, técnico interino de Universitario, consiguió una valiosa victoria ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1. Luego del encuentro, salió a la luz la significativa charla que sostuvo con el plantel crema antes de saltar al campo en el estadio Monumental.

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Recordemos que, el estratega nacional fue fundamental en el triunfo del equipo de Ate, al lograr imponer su idea de juego con el respaldo de los futbolistas en cancha.

La sorpresiva arenga de Jorge Araujo

En la previa del partido, Jorge Araujo fue captado ofreciendo una emotiva charla en el vestuario dirigida a todo el plantel, tanto titulares como suplentes.

“Una cosita acá muchachos, lo único que les pido, lo único que les voy a pedir, después de todo lo que hemos hablado y todo lo que están haciendo que está muy bien, es presencia en el campo, la cabeza, la mente presente en el campo, cada jugada, cada minuto presente, atentos a cada situación, a cada momento de juego, todos metiditos, todos concentrados y a meter, es un momento importante para sacar la unión que tienen todos, no solo ustedes, todos, todos, todos van a estar juntos”, expresó en primera instancia.

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Asimismo, agregó lo siguiente: “Van a estar juntos y no van a sacar adelante, así que a matarse con esta camiseta, carajo. Vamos muchachos, vamos por ustedes, por su familia, carajo. Vamos muchachos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Tras conseguir un valioso y contundente triunfo ante Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a la acción en el Torneo Apertura cuando se enfrente a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Monumental este domingo 26 de abril a partir de las 18:00 horas de Perú.

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DATOS CLAVES

Jorge Araujo arengó a sus jugadores pidiendo presencia y concentración total antes de vencer a Garcilaso.

Universitario enfrentará a Alianza Atlético de Sullana este domingo 26 de abril en el Monumental.

El próximo encuentro del equipo crema está programado para iniciar a las 18:00 horas de Perú.