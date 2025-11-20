¿Lo dejan libre? La postura de Universitario ante las ofertas de Millonarios FC y Olimpia por Rodrigo Ureña

Siendo el tricampeón del fútbol peruano, es muy probable que Universitario de Deportes pretenda mantener la base de jugadores que durante las últimas temporadas han marcado la diferencia. Uno de ellos, sin duda alguna, es Rodrigo Ureña al ganarse un lugar en el equipo titular y ser uno de los referentes. Dicho esto, algunas propuestas del extranjero podrían sacarlo de los planes cremas.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Universitario

Se ha filtrado la revelación que en Olimpia están muy interesados en el servicios de Rodrigo Ureña, pero no tienen el poder económico para comprar el pase y pretenderían un préstamo de por medio. Desde la ‘U’ no ven viable esta situación y solo esperan negociar por una venta como tal, así que las próximas horas serán claves para determinar cuál será el futuro del mediocampista.

Además, resulta que recientemente se ha podido conocer que desde Millonarios FC de Colombia también mostraron interés en obtener los servicios de Rodrigo Ureña, aunque hay varios escenarios que podrían alimentar la posibilidad de que el volante pueda quedarse en Universitario de Deportes. En principio, hablamos del aspecto económico y de lo que cuesta el pase del chileno.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la decisión de Universitario sobre el interés que genera Rodrigo Ureña?

“Olimpia de Paraguay consultó las condiciones para solicitar el préstamo de Rodrigo Ureña, pero en el cuadro crema solo valoran soltar al chileno mediante una venta por pago de cláusula, por lo que eso no avanzará. Por otro lado, Millonarios y otro club de Colombia también lo quieren y analizan pagar la cláusula. La ‘U’ ya anunció que hablarán con el volante, pero también están abiertos a una transferencia”; informó Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX‘.

Tweet placeholder

ver también Tricampeón con Universitario hace fuerte confesión: “Me quedo toda la vida en el club…”

De esta manera, queda clarísimo que desde la directiva de Universitario de Deportes están totalmente abiertos a una posible negociación de Rodrigo Ureña, quien por cierto tiene contrato con los merengues hasta diciembre del año 2026 y que todavía no se ha podido detallar con exactitud cuánto es lo que el equipo interesado en comprarlo debería abonar.

Publicidad

Publicidad

La venta fallida de Rodrigo Ureña en Universitario

A inicios de este año 2025, todo estaba listo para que Rodrigo Ureña sea nuevo jugador de Belgrano de Córdoba. Cuando el jugador había viajado hasta Argentina para sumarse a las filas de la plantilla, algunos desacuerdos salieron a la luz y finalmente el fichaje nunca llegó a concretarse. Hoy quedó solamente como anécdota y ahora quedará ver si es que de cara al 2026 sí es vendido.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

Millonarios FC de Colombia y Olimpia de Paraguay mostraron interés en fichar al volante de la “U” , Rodrigo Ureña .

de y mostraron interés en fichar al volante de la , . Universitario de Deportes solo considera la salida de Rodrigo Ureña mediante una venta y no por préstamo .

solo considera la salida de mediante una y . Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del año 2026.

Publicidad