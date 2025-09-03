Mientras Jorge Fossati dice que perjudican a Universitario, la drástica y llamativa respuesta que recibió: “Vive siendo víctima”

Jorge Fossati se ha caracterizado por un entrenador capaz y que ha sabido dar la talla al mando de Universitario de Deportes. Dicho esto, también es reconocido por nunca quedarse callado y en muchos casos exagerar con algunos cuestionamientos que ya generan ruido en el medio local. Ahora no fue la excepción y en charla con medios uruguayos dio detalles sobre algunas cuestiones que lo estarían perjudicando en el fútbol peruano.

“Estamos sufriendo unas contrariedades en el Torneo Clausura. Parece que estarían viendo cómo hacen para que Universitario no salga campeón. Nos han programado partidos sin sentido común y nos han perjudicado con fallos increíbles desde el VAR”; declaró Jorge Fossati en una reciente conversación ‘Radio Sport 890‘ de Uruguay en una evidente señal de un enorme disgusto.

Fuente: @charlatacticape

Publicidad

Publicidad

Esta declaración simplemente es la continuación de lo que semana a semana viene comentando ante la prensa deportiva local. Quien tampoco se quedó callado y reaccionó ante las palabras del popular ‘Nonno’ fue Eddie Fleischman, reconocido comunicador deportivo que fiel a su estilo le dio una ‘chiquita’ al entrenador merengue por sus más explícitos lamentos. “Pobre hombre”; dijo.

La llamativa respuesta de Eddie Fleischman ante las quejas de Jorge Fossati

“Alucinante. Caramba pobre hombre, vive siendo víctima siempre. A nosotros nos tocó sufrir contrariedades con una selección dirigida por él que dio lástima. Nosotros somos las víctimas de ‘la víctima’; fue el contundente comentario que expresó Eddie Fleischman a través de su cuenta oficial de ‘X’ respondiendo de manera concreta lo dicho por el entrenador de Universitario de Deportes.

Fuente: @E_FLEISCHMAN

Publicidad

Publicidad

No perdamos de vista que en anteriores oportunidades se han podido apreciar distintos cruces de opiniones y posturas entre Eddie Fleischman y Jorge Fossati, sobre todo en el época que el director técnico tomó el mando de la Selección Peruana. Desacuerdos e incluso palabras subidas de tono han caracterizado esta relación que ahora tiene un capítulo más y que seguramente continuará de la misma manera hasta el término de la presente temporada 2025.

Lo que se le viene a Universitario en la reanudación del Torneo Clausura 2025

Tras el receso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Universitario de Deportes volverá a competir en el marco del Torneo Clausura 2025 para seguir en la lucha del título nacional. El domingo 14 de septiembre enfrentará a FBC Melgar en Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa y luego el sábado 20 de septiembre recibirá a UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate. Por el momento, son los duelos programados y veremos cómo se sigue moviendo el campeonato para los merengues.

ver también Para Jorge Fossati no es titular, pero Universitario debe definir el futuro de Jairo Vélez