Universitario sufrió cambio de última hora para este partido de Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes recibió una noticia inesperada que modifica su planificación en la Copa Libertadores 2026. La Conmebol confirmó un cambio de programación para el debut de los cremas como locales en el Estadio Monumental.

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Cambios para Universitario de Deportes

El equipo merengue tenía previsto enfrentar originalmente a Coquimbo Unido de Chile el miércoles 15 de abril. Sin embargo, el ente rector del fútbol sudamericano adelantó el compromiso por cuestiones de logística y transmisión televisiva.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, el partido ahora se jugará el martes 14 de abril. El pitazo inicial se mantendrá a las 9:00 p. m. (hora peruana) en el coloso de Ate.

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Esta modificación obliga al comando técnico de Universitario a replantear el calendario de entrenamientos de esa semana. El cuadro estudiantil tendrá un día menos de recuperación tras su difícil visita a Deportes Tolima en Colombia.

Universitario listo para jugar la Copa Libertadores. (Foto: X).

¿Problemas para Universitario?

La noticia ha generado diversas reacciones entre la hinchada de Universitario de Deportes en las redes sociales. Muchos fanáticos ya habían separado la fecha original y ahora deberán ajustar sus horarios para asistir al Monumental.

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Cabe resaltar que este encuentro corresponde a la fecha 2 del Grupo B del certamen continental. Sumar los tres puntos en casa es una obligación para la “U” si desea avanzar a los octavos de final.

Universitario sólo deberá acatar esto

El club se pronunciará en las próximas horas para informar sobre el proceso de venta de entradas actualizado. Se espera un lleno total en las cuatro tribunas para apoyar al equipo en este nuevo desafío internacional.

Mantente conectado a nuestra web para conocer todas las novedades del equipo tricampeón nacional en esta Copa Libertadores 2026. Seguiremos informando sobre cualquier otro cambio en el fixture oficial del torneo más importante de América.

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Universitario cuenta con su grupo de Copa Libertadores confirmado. (Foto: X).

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