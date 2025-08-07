Perú pasó de ronda: Los clasificados a cuartos de final y semifinales en la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana dirá presente en las instancias finales de la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de la dura derrota por 3-0 que se sufrió el día de ayer frente a Puerto Rico, ahora mismo el equipo liderado técnicamente por Antonio Rizola ya se mentaliza para enfrentar a un nuevo rival que sin duda alguna será tan duro como los que se han tenido hasta estos momentos.

Publicidad

Publicidad

Es importante resaltar que ‘Las Matadoras’ representan ser uno de los mejores equipos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 que se disputa en el en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos de Colima, México y se espera que el revés del último resultado no sea un escenario tan perjudicial en un plantel que tiene la ausencias importantes de Kiara Montes y Ángela Leyva.

En cuanto a los clasificados que se tienen para los cuartos de final y semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025, además de la Selección Peruana, tenemos a Puerto Rico y México en el Grupo A; mientras que Colombia y República Dominicana son quienes seguirán en competencia en el Grupo B, a falta de un clasificado más que saldrá entre Canadá y Venezuela.

¿Cómo quedarían las llaves de cuartos de final y semifinales en la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Teniendo en cuenta que el día de hoy se disputará la fecha 5 de la Copa Panamericana de Vóley 2025, en donde por cierto la Selección Peruana no jugará al tener su respectiva jornada de descanso, y en base a los cinco equipos que ya ya inscribieron sus nombres en las siguientes instancias del torneo, las llaves de cuartos de final y semifinales quedarían de la siguiente manera:

Publicidad

Publicidad

Viernes 8 de agosto

Clasificación 7/10

15:00 hora local | 4to A vs. 5to B | (M1)

17:00 hora local | 4to B vs. Costa Rica | (M2)

Cuartos de final

19:00 hora local | 2do A vs. 3ro B | (M3)

21:00 hora local | 2do B vs. 3ro A | (M4)

Sábado 9 de agosto

Clasificación 9/10 y 7/8

15:00 hora local | Perdedor M1 vs. Perdedor M2

17:00 hora local| Ganador M1 vs. Ganador M2

Publicidad

Publicidad

Semifinal

19:00 hora local | 1ro B vs. Ganador M3

21:00 hora local | 1ro A vs. Ganador M4

Los partidos por la Fecha 5 de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Grupo A

Jueves 7 de agosto

15:00 hora local | Cuba vs Costa Rica |

21:00 hora local | México vs Puerto Rico

Grupo B

17:00 hora local | Venezuela vs Trinidad y Tobago

19:00 hora local | República Dominicana vs Canadá

Publicidad

Publicidad

ver también Antonio Rizola dejó contundente mensaje tras derrota de Perú en la Copa Panamericana 2025: “Faltó…”