El primer premio de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso ya tuvo su primer reconocimiento como entrenador del Real Madrid. Fue gracias a las victorias que acumuló en las primeras tres jornadas de LaLiga 2025/2026. Fue 1 a 0 sobre Osasuna en el Santiago Bernabéu, 3 a 0 al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tertiere y 2 a 1 al Mallorca en la Casa Blanca.

Por tales resultados, el exestratega del Bayer Leverkusen fue condecorado por la entidad que regula la primera división de España como el técnico más destacado de agosto, superando así a Ernesto Valverde, el timonel del Athletic Club de Bilbao, el otro equipo que ganó todos su partidos oficiales en el octavo mes del 2025.

Por cierto, tales triunfos le sirvieron al Real Madrid para ubicarse como uno de los líderes de la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026, en la que ya le sacó una ventaja de dos unidades al Barcelona (dado que empató en la tercera fecha con Rayo Vallecano) y de 7 al Atlético de Madrid (perdió con Espanyol y empató con Elche y Alavés).

Asimismo, la distinción no deja de ser un espaldarazo para Xabi Alonso que ahora se mentalizará en prepara a su plantel para lo que será el estreno en la UEFA Champions League, el próximo martes 16 de septiembre contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu, en uno de los duelos correspondientes a la primera fecha de la Fase de Liga.

Además, ya en el horizonte asoma el Derbi Madrileño contra el Atlético de Madrid del 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano y el Clásico de España con el Barcelona el 26 de octubre en el recinto de las calles Concha Espina y Paseo de la Castellana.

Xabi Alonso, a la espera de recuperar a los jugadores internacionales

Xabi Alonso espera trabajar con la totalidad de los jugadores que fueron convocados para la fecha FIFA recién el día jueves 11 de septiembre. Para ese momento, también podrán llegar Federico Valverde y Franco Mastantuono, quienes disputaron sus encuentros con sus respectivas selecciones en Sudamérica.

