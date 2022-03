Durante casi 10 años gozamos de sus goles, asistencias, magia con el balón en los pies y las actuaciones que llevaron a Real Madrid vs. Barcelona al siguiente nivel. El último Clásico fue el inicio de la era post Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el encuentro que sigue paralizando al planeta. Le consultamos a los hinchas si la ausencia de argentino y portugués le ha quitado impacto al choque.

Bolavip dijo presente en el Santiago Bernabéu para vivir un Clásico marcado por la goleada de Xavi Hernández y sus hombres, así como por ser la primera vez desde 2005 que un Real Madrid vs. Barcelona en la capital española no contaba con Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Una nueva era comienza y los hinchas tienen opiniones divididas alrededor del tema.

44 goles marcaron en el Clásico quienes son los dos máximos anotadores en la historia de Barcelona y Real Madrid. Más de uno extraña a Lionel y CR7 por tierras españolas, donde el impacto del choque entre las potencias de LaLiga no volvió a ser igual desde que empezasen a coincidir en el 2009. Esto nos decían los hinchas Merengues a la pregunta de moda en la previa del choque del pasado domingo.

Opiniones divididas

“No, siempre será el Clásico. Aunque no este Ronaldo lo que importa es Real Madrid…Si, ha perdido calidad e importancia. Además no se juegan nada hoy entonces sí, si se nota…No para nada. Era un aliciente más pero pienso que un Madrid vs. Barça ya por si solo basta. No hace falta ninguna estrella de más…No, para nada…Ellos fueron lo que fueron en su día y ya no están al nivel que se necesita en estos equipos, ni en Barcelona ni en Real Madrid. Está claro. Fueron grandes jugadores”, fueron algunas de las respuestas de los hinchas a Bolavip.

El Clásico vive una nueva era y el Santiago Bernabéu fue consciente de ello. Por primera vez en más de una década y media, todo lo que envuelve un Real Madrid vs. Barcelona no tuvo como protagonistas a los miembros de la rivalidad más impresionante que haya dado este deporte en el último siglo. ¿Ha perdido calidad el choque sin Messi y CR7?