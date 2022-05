Pese a que no puede hablar por "temas legales", Pep Guardiola prácticamente da por hecho el fichaje de Erling Haaland a Manchester City. "Todo el mundo sabe la situación, pero no puedo decir nada", afirmó.

Guardiola 'confirma' el fichaje de Haaland: "Me encantaría hablar, pero no puedo"

Toda Europa está a la expectativa de lo que ya todos saben. Erling Haaland se convertirá en nuevo jugador de Manchester City esta semana, según adelantaron los periodistas David Orstein y Fabrizio Romano, en un acuerdo millonario. Así, Pep Guardiola tendrá finalmente a su goleador de cara a la próxima temporada donde se terminarán las excusas para buscar la gloria en la Champions League que tanto se le ha escapado.

Tras la debacle ante Real Madrid en las últimas semifinales de la Champions League, llegó el momento de buscar a un jugador que permita no sólo romper el mercado, sino también elevar las expectativas y darle un salto de calidad a la plantilla. Erling Haaland llegará al Etihad para convertirse en el nuevo líder del ataque.

Al respecto, Pep Guardiola prácticamente 'confirmó' el fichaje de Haaland por Manchester City. Según reveló en la rueda de prensa previa a su partido ante Wolverhampton por Premier League "no puede hablar de ello" debido a las cuestiones legales de la transferencia. "Todo el mundo sabe la situación, pero no debo decir nada", adelantó el entrenador catalán.

"Me encantaría hablar, pero no puedo. Los dos clubes (Manchester City y Borussia Dortmund) me han dicho que no puedo hablar hasta que esté totalmente cerrado por temas legales. Ya tendremos tiempo para hablar de ello", afirmó un Pep Guardiola con muchas ganas de confirmar lo que ya todos saben. Haaland será nuevo jugador 'citizen' y rechaza a clubes como Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich, que también lo pretendían.

Manchester City pagará la cláusula de rescisión de Haaland con Borussia Dortmund que se eleva a los 75 millones de euros. Por su parte, el delantero noruego será el jugador mejor pago de la plantilla con un contrato por 20 millones de euros netos. El vínculo con la entidad del Etihad sería hasta junio de 2027, a falta de confirmación oficial.