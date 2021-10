Borussia Dortmund no da a Haaland por perdido y lanzarán una oferta descomunal para retenerlo.

Erling Haaland es, desde ya, uno de los grandes nombres del próximo mercado de pases de verano en Europa. El delantero de Borussia Dortmund ha sido vinculado con varios de los grandes clubes del fútbol europeo y muchos dan por hecho de que cambiará de club para la próxima campaña. A pesar de esto el club alemán insiste en retener aldelantero y prepara una gran oferta.

No es secreto que Erling Haaland está en la mira de varios de los gigantes del fútbol europeo. El delantero noruego es uno de los futbolistas más codiciados del mundo y se espera que lleguen las ofertas multimillonarias en el mercado de pases de final de temporada. Sin embargo, Borussia Dortmund no dejará ir al jugador tan fácil.

Ofertón

Es cierto que Borussia Dortmund ve cada vez más complicada la permanencia de Haaland en el plantel, pero esto no implica que no intentarán retenerlo. La esperanza del club Black and Yellow es, al menos, cumplir con el tiempo de contrato. Es decir, que el jugador permanezca en la plantilla hasta el 30 de junio de 2023.

Sin embargo, para esto deberán hacer un esfuerzo económico, ya que al noruego le lloverán las ofertas en el próximo mercado de pases. Según lo dio a conocer Christian Falk, jefe de fútbol del diario Bild, los teutones ofrecerán al futblista una un aumento de salario significativo para retenerlo hasta el final de su contrato.

La oferta que presentarán a Mino Raiola implicaría un aumento que llevaría su sueldo de 8 a 15 millones de euros netos (libres de impuestos) por campaña. La dirigencia de Borussia Dortmund espera que esto baste para contener una avanzada de Real Madrid y PSG, que son los clubes que más suenan como posibles destinos de Erling Haaland.