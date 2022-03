Las sanciones que ha impuesto el Gobierno británico contra Roman Abramóvich dejan a Chelsea 'en jaque'. Mientras el club inglés está 'atado de manos', los clubes de Europa parecen estar al acecho para buscar a sus figuras. Real Madrid y Manchester City quieren aprovechar esto y buscarán 'pescar' a una de las figuras del conjunto 'blue'.

Chelsea no puede fichar jugadores, no puede renovar contratos y prácticamente no puede hacer operaciones económicas debido al caso Abramóvich y su relación con Vladimir Putín, en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Así, los 'Blues' se las tienen que ingeniar para tratar de mantener a sus figuras, mientras los grandes de Europa empiezan a mostrar sus intenciones.

El diario Daily Mail ha revelado que tanto Real Madrid como Manchester City están interesados en un mismo jugador, que ha sido una de las figuras de Chelsea en el último tiempo. Se trata del lateral derecho, Reece James, quien termina su contrato recién en junio de 2025. Sin embargo, ante las dificultades de los londinenses, tanto 'merengues' como 'citizens' se pueden aprovechar para convencerlo de un posible fichaje.

Real Madrid considera a James como uno de los mejores laterales de Europa y lo ven como un refuerzo de calidad para que se convierta en el recambio de Dani Carvajal. Mientras que en Manchester City, a Pep Guardiola le gusta el jugador y puede ser el relevo ideal para Kyle Walker.

Reece James seduce también por su juventud, ya que tiene 22 años. Ha jugado un total de 110 partidos oficiales con Chelsea, pero Thomas Tuchel le ha dado un valor muy especial al ponerlo como carrilero por el sector derecho. Y la confianza del técnico alemán le ha permitido llevar su valor a los 55 millones de euros, según datos de Transfermarkt. No será fácil para los dos grandes si lo quieren tener.