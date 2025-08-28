Los millones que repartirá la UEFA en la edición 2025/2026 de la Champions League

La UEFA pone en marcha la Champions League 2025/2026 con el sorteo que realizará este jueves 28 de agosto desde las 18 horas de Europa Central en Mónaco, con el que confeccionará los cruces de la Fase de Liga (cada equipo disputará 4 partidos de local y otros cuatro de visitante, todos contra diferentes rivales).

Al respecto, la entidad que preside Aleksander Ceferín, dio a conocer los montos que se repartirán entre los 36 equipos participantes. En primer lugar, vale remarcar que, tal como adelantó meses atrás, aplicará un incremento del 21 por ciento sobre los premios que entregó en la edición pasada de la Liga de Campeones de Europa.

En concreto, para esta nueva versión alcanzará un total de 2.470 millones de euros, entre la Fase de Liga, Play Off, Octavos y Cuartos de Final, Semifinal, Final y Campeón. De hecho, solo por disputar la primera instancia de la competencia continental, cada club percibirá una suma de 18.6 millones de euros, una cifra claramente superior a los 15.6 de al temporada anterior.

Asimismo, por cada victoria los equipos se adjudicarán 2.1 millones de euros y 700 mil euros por cada empate. En tanto que habrá también un premio por la ubicación final en la tabla de posiciones de la Fase de Liga, el cual irá de los 10 millones de euros para el primero a los 700 mil dólares para el último que avance a los Play Off (es decir, el que se coloque en el escalón número 24).

Por otro lado, aquellos que accedan a los Octavos de Final se asegurarán 11 millones de euros, los que ganen y avancen a los Cuartos recibirán un depósito de 12.5 millones, los cuatro semifinalistas se garantizarán 15 millones y los finalistas se llevarán 18.5 millones y el que salga campeón aumentará su premio con 6.5 millones más.

El campeón puede llevarse más de 100 millones de euros

Si un equipo logra hacer un camino ideal hacia el título, puede embolsar más de 100 millones de euros. Serían 18,6 millones por clasificar, 10 millones por ser primero de la tabla de posiciones de la Fase de Liga, 11M por jugar Octavos, 12.5M por los Cuartos, 15M por la Semifinal y 25 por jugar la Final y ser campeón y 31.5M si gana los 15 partidos de toda la competencia. Con lo cual, el total da: 123.6 millones.

