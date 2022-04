Aaron Judge recibe abucheos de fanáticos de New York Yankees tras no firmar extensión de contrato

Fue en el comienzo de la temporada 2022 en la Major League Baseball (MLB), cuando el jardinero Aaron Judge confirmó que no renovó su contrato con New York Yankees, por lo que se convertirá en agente libre al término del presente certamen, generando reacciones en los aficionados.

Durante los dos partidos restantes de la serie ante Boston Red Sox y en el primer lance contra Toronto Blue Jays, todos encuentros disputados en el Bronx, los fanáticos no dudaron en abuchear al Juez cada vez que entraba en acción, mostrando su disconformidad por la decisión.

Ante esta actitud mostrada por los fanáticos de los Yankees en el comienzo de MLB 2022, Judge conversó en conferencia de prensa, donde le consultaron por la reacción de los seguidores en el Yankee Stadium, a lo que respondió "no son raros. Los he escuchado desde 2016. No es nada nuevo".

Judge recibe abucheos de fanáticos de los Yankees



Por su parte, el gerente general de la franquicia, Brian Cashman, se refirió al rechazo por parte del jardinero de extender su contrato en diálogo con el podcast Carton & Roberts, y explicó que "terminamos el proceso con esfuerzo légitimo y vivimos para ver otro día. Espero que encontremos un punto en común, si no es ahora, después".

En ese sentido, el ejecutivo de los Yankees agregó sobre el futuro de Judge que "mi trabajo es tratar de hacer que la franquicia sea mejor en el corto y largo plazo, así que si ellos quieren tener platicas antes de la Serie Mundial, yo estoy dispuesto".