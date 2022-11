Hasta el momento, la temporada 2022–23 de la National Basketball Association (NBA) no ha sido lo que los fanáticos de Minnesota Timberwolves esperaban tras un verano con movimientos que entusiasmaban a todos.

Uno de los intercambios más grandes de la temporada baja fue el que los Wolves realizaron para quedarse con el gigante francés, Rudy Gobert. El pívot de Utah Jazz llegó a cambio de muchas selecciones de Draft y jugadores, pero con la ilusión de hacer un duo interesante con el otro pívot, Karl-Anthony Towns.

Sin embargo, hasta el momento no han podido juntar a sus principales figuras para hacer funcionar ese engranaje. Anthony Edwards y D'Angelo Russell tampoco han mostrado lo mejor de sí. La idea de poner a Gobert y Towns era mezclar la defensa del recién llegado con la ofensiva de KAT.

Charles Barkley contra los Timberwolves

Charles Barkley salió sin piedad a criticarlos en NBA on TNT. “Eso es porque tienen dos tipos de 7 pies, por ahí como idiotas. Buen intercambio”, exclamó sobre la franquicia con récord de 5 a 5 en la temporada.

“Odié ese intercambio. No saben jugar al pick-and-roll. Hubiera estado bien en nuestra época… No pueden marcar el juego de hoy… No están dominando en la pintura ofensivamente o defensivamente”, explicó Barkley con puntos más que válidos.