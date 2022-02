Los Angeles Lakers no tienen un segundo de paz en la NBA 2021-22 y en este caso un empleado anónimo decidió criticar al equipo sin LeBron James.

Todavía no se pudo ver la mejor cara de Los Angeles Lakers durante la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA). No es algo que deba pasar mucho más tarde; El equipo ya pasó la mitad de la campaña y los resultados no son los deseados.

La agencia libre y verano de transferencias fue uno movido. Consiguieron a Russell Westbrook desde Washington Wizards en un intercambio donde dieron a valiosos jugadores, y además se hicieron con varios veteranos como Carmelo Anthony, además de tal vez la única adquisición positiva, el joven Malik Monk.

Pero aunque haya mostrado cosas positivas de vez en cuando, ni Westbrook ni Anthony Davis han estado a la altura de las circunstancias y el único que da la cara en todos los juegos es LeBron James. Eso mismo nota un empleado de la franquicia que fue contundente.

Empleado anónimo critica a Los Angeles Lakers

Un empleado anónimo del equipo californiano le dijo a Ramona Shelburne, periodista de ESPN, lo que opinaba del equipo sin El Rey: "Todos los días que LeBron está fuera, nos hundimos", dijo una persona que prefirió permanecer anónima para evitar el escrutinio.

De todas formas, tiene algo de certeza; el récord del equipo cuando James juega es de 19-17 en la temporada, mientras que cuando este está fuera de la alineación, caen a un 5-10. Los puntos por partido pasan de 112.2 a 108.1 y el diferencial de puntos de -0.4 a -4.4.