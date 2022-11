El inicio de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2022-23 dejó una sensación igual o peor que en la campaña pasada que terminaron por fuera de los Playoffs. Luego de los primeros trece juegos, el equipo californiano lleva tres victorias y diez derrotas. El clamor popular es hacer un intercambio, pero… ¿Con LeBron James incluido?

A pesar que Russell Westbrook mejoró sus números viniendo desde la banca, promedia por juego 16.3 puntos, 5.5 rebotes y 7.2 asistencias, y que LeBron James no ha estado en todos los juegos de la temporada por lesión, un experto y un excampeón de la NBA no le ven futuro a los Lakers en el caso que decidan no hacer un intercambio para salir de James.

Uno de los primeros en instalar esta narrativa fue Stephen A. Smith, de ESPN, en el programa ‘First Take’ (Primera Toma): “LeBron James tiene que irse. Debido a que es el único con valor incluso en su vigésima temporada en la liga, LeBron James iría a alguna parte y tienes equipos lo suficientemente desesperados como para estar dispuestos a sacrificar algunas selecciones, podrían estar dispuestos a sacrificar algunos activos para obtener el magnitud de LeBron James para vender entradas para su franquicia”.

Mientras que un cuatro veces campeón de la NBA como Shaquille O’Neal salió a respaldar la permanencia de LeBron en Los Angeles Lakers, Lamar Odom, quien ganó dos títulos en el equipo californiano, explicó por qué una salida del ‘Rey’ representaría ser contendiente al título en una futuro cercano.

Excampeón explicó por qué Lakers debe intercambiar a LeBron James en la NBA

“Si cambias a LeBron, nunca volverás a ganar”, sentenció Shaquille O’Neal en una entrevista que le concedió al portal CNBC. Lamar Odom no piensa igual y un video publicado por la cuenta de Twitter ‘Lakers All Day Everyday’ (Lakers todo el día todos los días) superó las 12.500 reproducciones con su argumento de por qué James no debe seguir en Los Angeles Lakers.