Un peso pesado de Golden State Warriors en la NBA alzó la voz y cuando muy pocos lo esperaban se divulgó la información que buscaría una extensión máxima de contrato. La primera respuesta de los Dubs ante este pedido de un compañero de Stephen Curry habría sido negativa según informó el portal The Athletic, pero… Hay una luz de esperanza al final del túnel.

Luego de salir campeones de la NBA 2022, a los Warriors se le presentarán varios escenarios si quieren mantener a todos sus jugadores estelares. Si Golden State decide extender el contrato a Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins y Jordan Poole, el equipo llegaría a pagar alrededor de $564 millones de dólares en impuesto de lujo y salarios.

Si a los jugadores a quienes Golden State Warriors decide darle la extensión máxima de contrato son Wiggins, Poole y Green, el equipo liderado por Stephen Curry sería el primero en la historia de la NBA que supera los $400 millones de dólares en multas salariales y fiscales.

Un ejecutivo anónimo de la NBA instaló la versión del jugador que renovaría con los Warriors y el que se iría una vez finalice su contrato. Mientras este misterio se resuelve, la voz autorizada de Bob Myers, gerente general de Golden State, respondió que harán con Draymond Green: la estrella que pediría la extensión máxima de contrato por $138 millones y cuatro años antes de convertirse en agente libre tras la temporada NBA 2023-24.

El GM de Warriors responde qué harán con Green si pide US$138 millones en la NBA

“No, no, definitivamente, inequívocamente diría que (él) no es un tipo al que miramos y decimos que no estará cerca. Ahora, en algún momento, habrá que tomar decisiones. Pero en cuanto a su importancia para esta organización y lo que ha hecho, haremos todo lo posible para mantenerlo en el redil (equipo)”, le dijo Bob Myers, GM de Golden State Warriors, sobre Draymond Green a Tim Kawakami, del portal The Athletic.