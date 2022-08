Cuando muy pocos se lo imaginaban, Kevin Durant soltó la bomba de la temporada baja NBA 2022-23: le pidió a Brooklyn Nets un intercambio el 30 de junio de 2022 para salir del equipo. Los rumores sobre a cuál franquicia podría ir fueron tantos que hasta se especuló con un regreso a Golden State Warriors, pero…

La tensión empezó a ser cada vez más agobiante para los Nets, puesto que Durant le puso como condición a Joseph Tsai, propietario del equipo, que sacará al entrenador Steve Nash y gerente general Sean Marks si quería continuar con sus servicios para la temporada NBA 2022-23.

Todo parecía indicar que la relación entre Kevin Durant y Brooklyn Nets estaba rota y no había vuelta atrás a pesar que KD tiene un contrato hasta la temporada NBA 2025-26 por más de $192 millones de dólares. Sin embargo, el dos veces MVP de las Finales volvió hacer de las suyas.

Los Nets publicaron un comunicado oficial el 23 de agosto de 2022 en el que confirmaron que Kevin Durant seguía adelante en el equipo y, por lo tanto, se retractaba del pedido de intercambio. Los pesos pesados de la NBA acabaron al dos veces campeón con Golden State Warriors en 3, 2, 1…

Los pesos pesados de la NBA acaban a Durant: ‘Ha sido un fracaso’; ‘No tiene poder’

Kendrick Perkins, campeón de la NBA 2008 con Boston Celtics, fue uno de los primeros en salir a criticar a Kevin Durant por querer salir de Brooklyn Nets y ahora continuar con el equipo: “KD no tiene el poder, KD no tiene el jugo. Trató de solicitar un intercambio, no pasó nada. Trató de que despidieran a Steve Nash y Sean Marks, no pasó nada".

A los 127 kilogramos que llegó a pesar Perkins cuando jugaba en la NBA, se sumaron 114.3 KG de Charles Barkley para hacer de los exjugadores de la liga los pesados pesados que acabaron a Kevin Durant. “Ha sido un fracaso abyecto. Cada vez que ha tenido que ser el líder y el mejor jugador, no ha tenido éxito. Eso es lo que los viejos pensamos de él (…) Parece una persona miserable, hombre. Lo llamo Sr. Miserable, él nunca va a ser feliz”, sostuvo Barkley sobre KD en la emisora 98.3 Estación de deportes de Arizona.