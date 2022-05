Un sueño hecho realidad. Emanuel Manu Ginóbili aún no es consciente de lo que representa ser inducido al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial y una de las cosas que no puede creer es que haya conocido en persona a su referente en la NBA: Michael Jordan.

Manu Ginóbili llegó a San Antonio Spurs en la temporada 2002-03 con bajo cartel y luego de entender cómo podía ganarse un rol importante en el equipo, definió lo qué significa ser un verdadero sexto hombre en el mejor baloncesto del mundo.

Cuando Ginóbili prendía la tele y apenas empezaba a soñar con llegar a la NBA veía como se construía la leyenda de Michael Jordan con los famosos Chicago Bulls de los 90’s. Manu se dio el lujo de conocer a MJ de una manera bastante particular. ¡Y qué lujito fue!

Luego de un partido contra Washington Wizards en el que apenas estuvo unos segundos enfrentando a Jordan, Manu Ginóbili tuvo la increíble oportunidad de encontrarse a MJ en un ascensor y decirle lo mucho que lo admiraba. Esto no pasó y, como a cualquier humano sobre la tierra que ame la NBA, el exbasquetbolista argentino tuvo una inesperada reacción.

Manu Ginóbili reveló qué hizo cuando se encontró a Jordan en un ascensor

“Para el que no sabe él es el dueño de la franquicia de los Hornets y estaba en el hotel por jugar contra Charlotte. Se me abre el ascensor y estaba él. Tartamudeé un poquito, le dije ‘hola, ¿qué tal?’ y seguí derecho. No me anime a charlarle ni preguntarle nada porque era en un ascensor”, contó Emanuel Manu Ginóbili en el programa radial ‘Todo Pasa’ sobre qué hizo cuando se encontró cara a cara al mismísimo Michael Jordan. Ver video desde 9:39.