La acción de la temporada regular de la National Basketball Association (NBA) 2022-23 tiene al mundo del baloncesto pendiente. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. El nuevo trofeo Michael Jordan, Stephen Curry en modo MVP y más.

La liga estadounidense de baloncesto es una de las ligas deportivas más exitosas de todo el planeta. Y el equipo más valioso en cuanto a dinero no podía ser otro que el último campeón. Los Golden State Warriors tienen un valor increíble que puedes ver aquí.

Un récord que hoy está muy cerca de romperse, es el del máximo anotador de la historia de la NBA. LeBron James está próximo a superar a Kareem Abdul-Jabbar en esa lista. El jugador de Los Angeles Lakers reveló lo que no hará cuando rompa el récord.

Noticias NBA: El nuevo trofeo Michael Jordan

No, no es el nuevo trofeo DE Michael Jordan. Es el nuevo galardón que lleva su nombre. Y claro, no podía ser de otra manera, la NBA le puso así al nuevo diseño que tendrá a partir de ahora el premio al ganador del MVP de temporada regular. Así se verá este mismo.

Noticias NBA: Stephen Curry en modo MVP

A pesar de ser la franquicia con más valor y la última campeona, los Warriors no han comenzado de gran manera la campaña. Sin embargo, Stephen Curry está mostrando su mejor versión desde que ganó el MVP de manera unánime (única vez en la historia) en 2015-16.