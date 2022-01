Golden State Warriors decidió darle un pequeño descanso a Stephen Curry y la estrella de la NBA no jugó en la derrota de los Dubs contra Minnesota Timberwolves. ‘El Chef’ aprovechó para distraer la mente y pasó de encubierto en internet con cuentas que los aficionados nunca se imaginaron que fueran de él.

Curry revolucionó las redes sociales con imperdibles confesiones cómo quién es mejor tirador entre él y Klay Thompson o el regalo más especial que le dio LeBron James y que aún conserva en la casa de sus padres. Stephen no iba a parar ahí y llegaría la bomba que explotó las redes sociales.

La estrella de los Warriors puso a los programas deportivos a que decidieran quién ganaría entre Golden State de Kevin Durant y Chicago Bulls de Michael Jordan luego de dar su pronóstico para una hipotética final. ¡Stephen Curry se tuvo confianza!

El portal GQ Sports publicó un video de la interacción de Curry con los usuarios en las redes sociales y una de las respuestas más curiosas se dio ante el siguiente comentario: “¿Steph Curry tiene un problema de visión real? ¿Y dispara las luces como lo hace con los contactos? Estaba bromeando con Steph Blurry porque no puedo ver nada sin mis anteojos o lentes de contacto. Literalmente desdibuja”.

Stephen Curry confesó que tiene un problema de visión: ‘Solo veo el color naranja’

“La razón por la que descubrí que no podía ver muy bien es porque nuestro gerente general, Bob Myers, me vio en la televisión entrecerrando los ojos en el marcador y me preguntó: ‘¿Puedes ver realmente?’ Y dije: ‘No, solo veo el color naranja (del aro) muy bien y generalmente desde unos 25 pies’”, confesó Stephen Curry.