Brooklyn Nets está actualmente en una situación muy diferente a la que estaba cuando comenzó la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA). Con varios cambios, recibieron una noticia que podría beneficiar a la franquicia y a Kyrie Irving en especial.

El equipo decidió desprenderse de James Harden para buscar un approach más defensivo en su Big 3 y así añadió a Ben Simmons, además de sumarse un tirador de elite como lo es el hermano de Stephen Curry, Seth. Pero por ahora, no han podido jugar todos juntos.

Kevin Durant sigue lesionado, pero volverá muy pronto, Simmons todavía no debutó, y Kyrie no puede jugar de local debido a las restricciones contra los no vacunados que hay en Nueva York. Pero eso podría estar cambiando, y el Barclays Center vería a Irving más temprano que tarde.

Kyrie Irving podría volver a jugar de local para los Nets

El alcalde de Nueva York Eric Adams anunció vía Twitter que, como los casos de COVID-19 han bajado significativamente, "siempre que nuestros indicadores muestren un bajo nivel de riesgo y no veamos sorpresas esta semana, el lunes 7 de marzo también eliminaremos los requisitos de vacunación para Key2NYC, es decir, lugares para cenar, hacer ejercicio y entretenerse en interiores".

Es decir que de no haber sorpresas, a partir del lunes 7 de marzo Irving podría volver a jugar de local. Sin embargo, esto no es seguro, ya que según Shams Charania el mandato en el sector privado todavía restringe al base de participar de partidos en Brooklyn, aunque si podría ir como espectador.