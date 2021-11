La disputa por llegar al Super Bowl LVI, que se jugará el 13 de febrero del 2022 en el SoFi Stadium, comenzó el jueves 09 de septiembre. Desde entonces ltemporada regular de la NFL no ha decepcionando y las franquicias empiezan a mostrar para que están. Mira todos los resultados de la Semana 8 de la National Football League.

En el Thursday Night Football se enfrentaron dos grandes equipos. Green Bay Packers (7-1) venció a Arizona Cardinals (7-1) por 24 a 21 en un encuentro que se disputó en el State Farm Stadium. Aaron Rodgers completó 22 de 37 pases intentados (184 yardas), lanzó dos pases de touchdown y no fue interceptado, mientras que Kyler Murray completó 22 de 33 pases intentados (274 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en dos ocasiones.

El primer turno del domingo comenzó con ocho duelos muy interesantes. New York Jets (2-5) sorprendió al derrotar a Cincinnati Bengals (5-3) por 34 a 31 en un partido que se llevó a cabo en el MetLife Stadium. Mike White completó 37 de 44 pases intentados (405 yardas), lanzó tres pases de touchdown y fue interceptado en dos ocasiones, mientras que Joe Burrow completó 21 de 34 pases intentados (259 yardas), lanzó tres pases de touchdown y fue interceptado en un ocasión.

NFL 2021: Todos los resultados de la Semana 8 de la temporada regular

Jueves 28 de octubre del 2021:

Green Bay Packers 24-21 Arizona Cardinals

Domingo 31 de octubre del 2021:

Atlanta Falcons 13-19Carolina Panthers

Indianapolis Colts 31-34 Tennessee Titans

Buffalo Bills 26-11 Miami Dolphins

New York Jets 34-31 Cincinnati Bengals

Cleveland Browns 10-15 Pittsburgh Steelers

Detroit Lions 6-44 Philadelphia Eagles

Houston Texans 22-38 Los Angeles Rams

Chicago Bears 22-33 San Francisco 49ers

Los Angeles Chargers 24-27 New England Patriots

Seattle Seahawks 31-7 Jacksonville Jaguars

New Orleans Saints 36-27 Tampa Bay Buccaneers

Denver Broncos 17-10 Washington Football Team

Minnesota Vikings 16-20 Dallas Cowboys

Lunes 01 de noviembre del 2021:

Kansas City Chiefs 20-17 New York Knicks

