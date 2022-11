Facundo Campazzo reveló el compañero de Dallas Mavericks en la NBA que alentó a México vs. Argentina en el Mundial de Qatar 2022. ¿Traición a Facu?

¿Traición a Facu? El compañero de Campazzo que alentó a México vs. Argentina en el Mundial Qatar 2022

En el mundo de la NBA también se vive el Mundial de Qatar 2022 y el juego decisivo para Argentina contra México por la fase de grupos tuvo a dos espectadores de lujo en Facundo Campazzo y una estrella del básquetbol norteamericano. ¿Traicionaron a Facu?

Mientras que la afición de la Selección Argentina celebraba la victoria por 2 – 0 contra México en el Mundial de Qatar 2022, Facu Campazzo registró una asistencia en cuatro minutos de juego durante la derrota de Dallas Mavericks contra Toronto Raptors por 100 a 105 puntos.

En la previa al juego de los Mavericks, Facundo Campazzo no se perdió las acciones del Argentina vs. México, seguramente celebró el golazo de Lionel Messi y tuvo que convivir con el aliento de un compañero en la NBA hacia la selección mexicana. ¡Oh, oh!

“Los primeros partidos siempre son los más difíciles porque estas nervioso, ansioso. Es una mezcla de emociones y quieres que empiece ya. No sé mucho de fútbol, pero por experiencia en el debut de torneos suele pasar eso. Hoy (26 de noviembre) era una final”, afirmó Facu Campazzo sobre la victoria de Argentina contra México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

El compañero de Campazzo en la NBA que alentó a México vs. Argentina en el Mundial Qatar 2022

En un video publicado por la cuenta de Twitter Gigantes del Basket, Facundo Campazzo confesó que Luka Doncic, tres veces All-Star, fue aquel compañero en Dallas Mavericks que, en tono de broma, alentó a México vs. Argentina en el Mundial Qatar 2022. ¿Le perdonamos la traición al ‘Niño Maravilla’ de la NBA?

“La mayoría lo vieron. Es un vestuario bastante internacional y con Luka estuvimos viéndolo. Estuvo ahí que alentaba a México y me alentaba a Argentina, pero para hacerme la broma un poco. Hay muchos jugadores que están siguiendo el Mundial. Tenemos a gente de Australia, Francia, Alemania. Bastante variado”, confesó Facundo Campazzo en un video de Gigantes del Basket.

