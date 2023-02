El defensor argentino que amargó al Flamengo y quiere jugar en Boca: "No lo dudaría"

Los problemas defensivos continúan siendo un dolor de cabeza para Hugo Benjamín Ibarra. Tras solamente poder incorporar al defensor Bruno Valdez, quien sufrió una lesión y no estará disponible para el partido ante Vélez, las variantes en la zaga central son pocas para el entrenador del Xeneize, que no pudo contar con Lucas Merolla tras muchos intentos fallidos en la negociación.

Mateo Carabajal, defensor argentino de 26 años, que juega para Independiente del Valle y le marcó un gol al Flamengo en el triunfo de su equipo 1 a 0 por la ida de la Recopa Sudamericana, habló con DSports Radio, y expresó su deseo de jugar en el equipo dirigido por Hugo Ibarra.

"Siempre es lindo volver a la Argentina. Si hay algún llamado de algún equipo que me interese volvería porque me gustaría mucho. Se extrañan cosas de allá. Obviamente que si es uno grande, si llego a recibir el llamado de Boca no lo dudaría", sentenció el defensor que pasó por Arsenal de Sarandí desde el 2017 al 2020.

A pesar de que le gustaría jugar en el Xeneize, reconoció estar "muy cómodo desde que llegué por la organización, la gente, lo que es el club, que creció muchísimo. Nosotros nos encontramos después de las vacaciones con el predio nuevo, instalaciones más grandes, va creciendo y ni bien me tocó llegar pudimos darle el primer titulo de la Liga Pro y sumar algunos más".