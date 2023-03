Se han hablado muchas cosas acerca de Juan Román Riquelme y de su ciclo como vicepresidente de Boca. Como siempre, han existido diferentes opiniones y puntos de vista. Esta vez le tocó a Nicolás Figal, quien no dudó en llenar de elogios al gran ídolo del Xeneize.

"Nadie entiende como él este juego, este deporte. Adentro de la cancha entendía todo, la veía desde arriba, hacía lo que pedía la jugada", arrancó diciendo el marcador central sobre Román. Luego, se animó a contar detalles de la intimidad del 10 con el plantel.

"Cuando él se acerca con nosotros y nos da un consejo o nos motiva es muy importante", aseguró, y agregó: "Las veces que he hablado con él, me sentí súper agradecido. Me tocó tener dos lesiones en la rodilla el año pasado y siempre estuvo ahí para mandarme mensajes, preguntarme cómo estaba. Se involucraba mucho".

"Al jugador lo banca siempre y eso para mí es muy importante, porque los protagonistas somos nosotros al final. Él sabe que si nosotros estamos bien, el club va a estar bien y vamos a defender la camiseta como se debe todos los fines de semana", cerró.