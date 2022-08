No son horas sencillas para el mundo Boca y el Consejo de Fútbol. Los dirigentes se encuentran envueltos en una gran polémica tras la reunión que mantuvieron con Agustín Rossi para que se produjera la renovación contractual, la cual no se dará porque desde el club de La Ribera no quieren negociar y mantienen una sola oferta para el arquero.

La situación generó muchísima repercusión, sobre todo por el protagonismo que se ganó Rossi, quien tuvo la banca de los hinchas en el último partido que se disputó en La Bombonera. En aquella ocasión, pidieron por su continuidad cuando fue nombrado por la voz del estadio. Y ahora, el clima se enardeció mucho más.

Después de que Jorge Amor Ameal, presidente del Xeneize, explicara que "lo que Rossi le pide a Boca no lo puede pagar nadie en el fútbol argentino, él rechazó convertirse en el arquero mejor pago de la historia del club", además de que sostuviera que "no podemos ofrecerle a Rossi un contrato que quiebre al club", quien contraatacó fue el representante del arquero.

Miguel González, el empresario que se encarga de la carrera futbolística del ex Lanús, explicó en diálogo con Radio La Red, que a partir de las declaraciones de Ameal, “en Boca quieren ensuciar a Rossi”. Y su disparo fue con munición muy pesada: “Es falso que iba a ser el mejor pago. Le ofrezco a Boca hacer pública la negociación, a ver quien miente”, añadió.

Por último, y además de confirmar que Agustín Rossi quería continuar en la institución, González aseveró que desde el Consejo de Fútbol “dicen que ofrecen dos departamentos en Puerto Madero cuando son dos terrenos baldíos”. Por ahora, no hay resolución y la novela tiene un nuevo capítulo. ¿Habrá más?