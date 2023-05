Juan Román Riquelme es el máximo ídolo de la historia de Boca, y a pesar de que prometió jugar con la azul y oro hasta los 40 años, no terminó retirándose en el club que hoy lo posee como vicepresidente.

Su retiro de la actividad profesional fue en Argentinos Juniors, en el año 2015. Y a pesar de que ya transcurrieron 8 largos años desde que abandonó a su mejor amiga, la redonda de cuero, Riquelme no logró despedirse como sí ocurrió con Sebastián Battaglia, Diego Maradona, Ariel Ortega, Diego Milito, o en junio próximo se dará el homenaje a Maximiliano Rodríguez.

Luego de lo que fue el triunfo de Boca sobre Racing en el Alberto J. Armando, fue el propio vicepresidente del club de La Ribera quien se refirió a la chance de realizar su partido despedida en el futuro más cercano. Y su declaración, en diálogo con TNT Sports, llamó poderosamente la atención de todos los fanáticos.

"Hay mucha gente que quiere hacerlo. A mí me da un poco de vergüenza porque pasó mucho tiempo ya. No sé si me animo a ponerme los cortos otra vez", enfatizó Juan Román Riquelme, quien puso en duda el partido que, en un principio, iba a realizarse en diciembre de 2019.