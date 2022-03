Boca es un mundo. Por eso, 24 horas son una eternidad y un día de noticias parece interminable. Este viernes 11 de marzo, hubo de todo: Almendra podría tener otra oportunidad, la Reserva terminó a las píñas, Serna contó por qué no juega Barco y Óscar Romero está en duda para el Superclásico.

Los hinchas pidieron y Battaglia escuchó: Boca volverá a contar con sus mejores juveniles

Después de lo que fue la durísima derrota frente a Huracán, donde Boca no disputó un buen encuentro, los hinchas se hicieron escuchar en La Bombonera y le hicieron saber que estaban muy disconformes con el rendimiento del equipo. Además del enojo, le hicieron un pedido: que vuelvan los pibes.

A pesar de la floja performance que tuvieron en el último fin de semana, hubo un momento en el que los jugadores del Xeneize pudieron demostrar que estaban por meterse en partido. Justamente, fue con los ingresos de los más chicos. Y como ahora surge la posibilidad de que no juegue Óscar Romero, el DT del conjunto de La Ribera analiza colocar a uno de los más queridos por la hinchada.

Exequiel Zeballos, a fuerza de buenos rendimientos en los entrenamientos, como así también en cada partido que le tocó disputar, se estaría ganando un lugar entre los titulares para este domingo, donde Boca chocará con Estudiantes de La Plata. Sin embargo, no será el único que volverá a jugar desde el inicio.

¿Por qué no juega Barco? La explicación de Serna y un nuevo rumor vinculado al "Colo" en Boca

La Reserva de Boca visitó a Estudiantes en La Plata y se llevó un importante triunfo por 1-0, con gol de Vicente Taborda. El equipo que conducen Hugo Ibarra y Mauricio Serna se llevó los tres puntos y la nota llamativa tuvo a Valentín Barco como protagonista: otra vez no jugó.

El lateral izquierdo perdió terreno en las últimas semanas. Por la expulsión de Frank Fabra, fue citado en la Primera pero ya lleva varios partidos sin aparecer, tanto en el primer equipo como en la Reserva, donde es una de las figuras. Serna habló del tema y le restó importancia a la situación.

"Barco no jugó porque tenemos entre 25 y 30 jugadores y elegimos. No pasa nada", respondió "Chicho" en "ESPN F12". Y cambió el eje de la cuestión: "¿Por qué mejor no nos preguntamos por qué sí juega Nahuel Genez? Valentín es un gran jugador pero hoy está jugando otro tres, que mostró un gran nivel y tiene personalidad. Esto es parejo con todos".

Revelan que hubo piñas en la Reserva de Boca: "Se dieron de lo lindo"

Cuando parecía que Boca ya tenía suficiente con sus asuntos en Primera División, Martín Costa sorprendió a todos revelando un fuerte altercado en Reserva. Se trata de una pelea protagonizada por al menos cuatro futbolistas hace un mes, cuando el equipo de Hugo Ibarra cayó 3 a 2 ante Aldosivi.

La información fue revelada en ESPN F12 luego del debate que generó una nueva suplencia de Valentín Barco en la categoría. Leonardo Gabes reveló que "se pelearon entre ellos" y Costa dio detalles: "Hubo reproches entre ellos y cuando entraron al vestuario se agarraron a trompadas".

Más adelante, el periodista leyó un mensaje que le llegó desde adentro aquel día y reveló el nombre de los involucrados. "En Reserva se dieron de lo lindo en el vestuario. Entre ellos el Colo Barco, Gabriel Vega, Pedro Velurtas y Gabriel Aranda. Fue todo una locura", contó.

Una figura de Boca encendió las alarmas a 9 días del Súper: "Se le cargó uno de los isquiotibiales"

La semana de Boca post-derrota contra Huracán estuvo repleta de pruebas para Sebastián Battaglia. El DT empezó a probar un mediocampo diferente al que venía utilizando y, con River en el horizonte, pensaba estrenarlo ante Estudiantes. Sin embargo, una noticia de último momento alteró los planes.

Con el correr de los ensayos, la mitad de la cancha del Xeneize empezó a estar compuesta por Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez y Óscar Romero. Esta mañana apareció en escena fue Aaron Molinas, pero el motivo es porque uno de sus compañeros está con molestias.

"Óscar Romero tiene cargado uno de los isquiotibiales", reveló Augusto César en ESPN F12, agregando que el paraguayo no pudo entrenarse con normalidad y es duda para visitar al Pincha. Venía de jugar dos partidos casi completos en 4 días.

¿Es lo que necesita? Boca ya tendría asegurado a su primer refuerzo para junio

Más allá de que en la actualidad, la dirigencia de Boca se encuentra a la espera de que el plantel dirigido por Battaglia revierta la flojísima imagen que brindó durante el último fin de semana, los integrantes del Consejo de Fútbol están pensando en lo que sucederá dentro de tres meses, cuando inicie el mercado de pases.

Durante la última ventana de fichajes, Juan Román Riquelme logró realizar una de sus mejores tareas al sumar a Darío Benedetto, Guillermo Fernández y Óscar Romero, como las grandes figuras del plantel. Sin embargo, sintieron que se equivocaron en una posición fundamental para cualquier equipo: no incorporaron un mediocampista central.

Para lo que será el próximo mes de junio, en Brandsen 805 están pensando en tener un refuerzo en dicha posición, ya que no saben qué sucederá con Jorman Campuzano, quien podría llegar a emigrar. Si bien todavía no hay ofertas concretas por el colombiano, saben que hay diversos equipos que posaron sus ojos en él e hicieron algunas consultas. Por eso mismo, la idea de Riquelme y compañía es poder repatriar a Ezequiel Fernández.

¿Almendra vuelve a jugar pero en Reserva? El aviso de Chicho Serna

Por una nueva fecha de la Copa de la Liga, Boca superó a Estudiantes de La Plata en Reserva. Fue por 1-0 en City Bell, con gol de Vicente Taborda y algunas ausencias: Valentín Barco no formó parte del equipo y Agustín Almendra no estuvo ni convocado, por lo que se entrenó en Ezeiza.

Mauricio Serna, parte de la dupla técnica con Hugo Ibarra, explicó qué es lo que sucede con el lateral izquierdo. "Barco no jugó porque tenemos entre 25 y 30 jugadores y elegimos. No pasa nada. ¿Por qué mejor no nos preguntamos por qué sí juega Nahuel Genez? Valentín es un gran jugador pero hoy está jugando otro tres, que mostró un gran nivel y tiene personalidad. Esto es parejo con todos", sostuvo.

Además, en una charla con "ESPN F12", "Chicho" se refirió a la situación de Almendra. "Agustín está entrenando muy bien. Hoy le tocó trabajar en Ezeiza, mañana se va a sumar con nosotros. Está trabajando a la par de todos. ¿Si lo vamos a usar? El tiempo lo dirá, vamos a ver mañana en Ezeiza qué definimos", avisó.