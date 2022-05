En Boca puede pasar de todo. 24 horas en el Xeneize son equivalentes a una vida fuera del club. Por eso, este viernes la información sobra a la hora de hablar del planeta Azul y Oro: Jorge Amor Ameal habló de su relación con Juan Román Riquelme, la Reserva quedó afuera del torneo después de una dura derrota y Sebastián Battaglia prepara el 11 para jugar vs. Tigre.

Riquelme estará muy atento: el futuro de 4 jugadores de Tigre estaría en Boca

El gran objetivo de Juan Román Riquelme, desde que llegó a la vicepresidencia de Boca, es poder armar un equipo repleto de juveniles. Si bien quiere complementarlo con aquellos jugadores que aporten su jerarquía y experiencia, la idea del máximo ídolo de la institución es que el equipo sea íntegro formado por futbolistas del club.

Sobre el final del ciclo de Miguel Ángel Russo, como así también en lo que lleva Sebastián Battaglia al frente del plantel profesional, hubo varios juveniles que tuvieron su tan ansiado estreno, además de varias oportunidades en la máxima categoría. Sin embargo, otros jugadores debieron buscar su chance en otros equipos para ganar minutos y cuando se dé el momento de retornar al Xeneize lo hicieran con un gran rodaje.

En la actualidad, el Xeneize tiene a dos pares de juveniles cedidos en el Matador de Victoria, por lo que dependerá del rendimiento que tengan este fin de semana, se decidirá si regresarán a vestir la azul y oro o si continuarán a préstamo. Mateo Retegui, Ezequiel Fernández, Agustín Obando y Oscar Salomón buscarán sorprender a Riquelme.

Cansado de los rumores, Ameal contó la verdad de su relación con Riquelme: "Yo lo sé"

A lo largo de los últimos meses crecieron los rumores de internas en Boca. Ya sea en el plantel, como en el consejo de fútbol y la comisión directiva. Jorge Amor Ameal, el presidente del club, parece estar cansado de esas versiones. Y por eso, consultado por el tema, manfiestó su firme postura al respecto.

"En Boca lo que sobra es diálogo, hay diálogo permanente. Es imposible parar una ola de rumores. ¿Cómo se paran? Con resultados. Battaglia siempre estuvo muy tranquilo. Está todo muy bien. El consejo trabaja, Román también, todos", sostuvo en "Argenzuela" (Radio 10).

¿Cómo se lleva con Riquelme? "Román facilita las cosas muchísimo. Vive y sueña fútbol, todo el día está metido en el predio. Todos los clubes tienen que tener una persona que tenga el cariño y el amor que tiene Román por nuestro club", afirmó Ameal. Y agregó: "Es un cuento. Para nada. Siempre van a buscar algo... No pasa nada. Tengo una excelente relación con él".

La firme respuesta de Ameal a Tevez: "Problema de él"

Carlos Tevez participó de la tranmisión de Sergio Agüero del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, por las semifinales de la Champions League. Y ahí el "Kun" le contó que Mario Balotelli se ofreció como refuerzo de lujo para Boca. "Mamá, le van a tener que poner correa para que no salga", bromeó el exfutbolista y ahora streamer.

Lo que sorprendió fue que Tevez elevó la apuesta y fue por más. "¿Sabes qué? Los quilombos que puede llegar a hacer Mario en Boca... Imaginate. Si en Boca hay quilombo todos los días, imaginate con Balotelli en el plantel. Los periodistas se hacen un festín, tienen para hablar todos los días", mencionó Carlitos.

En una charla con "Argenzuela" (Radio 10), le preguntaron a Jorge Amor Ameal por esa frase. Y el presidente sostuvo: "Corre por cuenta de Carlitos Tevez, es un problema de él. Es un club ordenado, serio. No lo pienso como un rival en las elecciones. Nosotros no podemos pensar en las elecciones, tenemos que gestionar y seguir creciendo. Cuando queden seis meses para la votación, vamos a hablar de política".

La frase de Paredes que ilusiona a todos los hinchas de Boca: “Va a pasar…”

Desde el retiro de Juan Román Riquelme, los hinchas de Boca pusieron todas las fichas en Leandro Paredes. El pibe que heredó la 10 del Torero no llegó a demostrar toda su calidad con la camiseta del Xeneize porque emigró muy joven, pero desde sus primeros días en Europa los hinchas le demostraron todo su amor. Ahora, brillando en el PSG, se tomó unos segundos para hablar de su futuro regreso.

El mediocampista, clave en la columna vertebral de la Albiceleste de Lionel Scaloni, está atravesando un gran momento en el PSG, a pesar de que el club parisino se quedó fuera de la Champions. Igualmente, al ser consultado por su regreso a Boca en TyC Sports, no dejó de lado su fanatismo por el club de La Ribera.

"¿Tenés pensado volver a Boca?", preguntó Matías Pelliccioni en el Libero vs. Paredes, del otro lado, no dudó: "Me encantaría, desde el momento en el que me fui de Boca lo digo: me encantaría. Hoy tengo dos años de contrato con el club (PSG). Más adelante... Lo que tenga que pasar va a pasar, hay que vivir la vida con tranquilidad".

¿El tridente que piden los hinchas? Battaglia definió a los titulares de Boca para la visita a Tigre

Este sábado, a las 16:30, Boca visitará a Tigre por la última fecha de la primera etapa de la Copa de la Liga. Ya clasificado a cuartos de final, el Xeneize deberá cumplir con el compromiso para dar por cerrada esta fase y ya enfocarse en lo que viene en el torneo local y la Copa Libertadores.

En el horizonte de la planificación de Sebastián Battaglia están los cuartos del certamen nacional y la definición del grupo de la Copa: el equipo deberá recibir a Corinthians y Deportivo Cali en busca de confirmar su pase a octavos del certamen internacional. Por eso metió algunos cambios en la formación para este fin de semana.

Además, habrá varias modificaciones en la defensa. Así formará Boca frente a Tigre: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Aaron Molinas; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

La figura de Boca que tendrá un merecido descanso: jugó los últimos ocho partidos al hilo

Para cerrar la primera fase de la Copa de la Liga, Boca visitará a Tigre este sábado a las 16:30. El Xeneize ya tiene su lugar asegurado en los cuartos de final del certamen local, que se realizarán durante la próxima semana, pero aún así debe cumplir con la última jornada de la etapa inicial y lo hará con varios cambios.

Sebastián Battaglia confirmó a la formación titular en el entrenamiento de este viernes. Con un esquema 4-3-3, estos serán los once: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Aaron Molinas; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

En este duelo, una de las figuras del plantel tendrá un merecido descanso. Después de ocho partidos al hilo jugando desde el arranque, Guillermo "Pol" Fernández no fue citado. Si bien esto se dio porque está suspendido por acumulación de amarillas, la situación le vino bien para tener un respiro.

Con Almendra, la Reserva de Boca perdió ante Tigre y quedó afuera del torneo

Mañana gris para la Reserva de Boca en Benavídez. El equipo dirigido por Hugo Ibarra no jugó un buen partido, cayó con Tigre y se quedó sin chances de acceder a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Golpe duro para el Xeneize, que dependía de sí mismo para meterse entre los 4 mejores del grupo.

El encuentro tuvo lugar en el Predio Nito San Andrés y tuvo unos parejos 45 minutos iniciales. Los arqueros de ambos equipos se lucieron para mantener sus vallas invictas y se fueron al descanso 0 a 0.

En el segundo, llegó lo peor para el club de la Ribera: a los 8', Gonzalo Flores convirtió de cabeza y puso el 1 a 0 para los locales, que dependían de otros resultados para soñar con la clasificación. 10 minutos más tarde, Saavedra se fue expulsado en el local y Boca tenía la chance de buscar el resultado con un hombre más.

Con poco juego, el Xeneize no logró ni siquiera encontrar el empate. Vicente Taborda fue el jugador azul y oro que más entusiasmo mostró, pero no pudo romper el cero en el arco rival. Finalmente, fue 1 a 0 y ambos equipos quedaron eliminados.

¿Riquelme tuvo que ver? Fuerte revelación sobre los regalos de Boca a los árbitros: "Le dije que estaba prohibido"

A la historia que ya se conoce de los regalos que Boca le hizo a los árbitros antes del partido frente a Always Ready, ahora se le suma un relato desde adentro. Juan Carlos Lugones, el asesor de árbitros de Conmebol, se refirió a lo sucedido y fue claro: Juan Román Riquelme fue quien quiso darles esos obsequios a la terna.

"Como asesor de árbitros, estuve en el vestuario con ellos. Cuando se fueron hacia el túnel, los policías que custodian la puerta me dicen que alguien me estaba convocando. Yo estaba apurado porque los árbitros estaban yendo hacia la cancha. Eran dos personas y uno era Riquelme", mencionó en "Bolivisión".

"Me saludó cordialmente y me preguntó si podía dejar esos presentes para los árbitros, a lo que yo le dije que estaba prohibido, que no se puede hacer, que no es reglamentario, y mucho menos antes de un partido", siguió Lugones. Y explicó: "Ante la insistencia del señor Riquelme, que me dijo que no le interesaba si le daba los presentes antes o después del partido, lo que hice fue tomar los regalos y los dejé en la antesala del vestuario".