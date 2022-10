Todo puede pasar en Boca en cuestión de horas. Y este viernes, con un duelo clave vs. Newell's entre ceja y ceja, el Xeneize tuvo un viernes movido: Mateo Retegui analiza su retorno e Ibarra confirmó los convocados con el regreso más esperado.

El día después de la salida de Gallardo de River, el plantel de Boca hizo estallar a los hinchas en redes

Este jueves, todo el fútbol argentino quedó sorprendido por el anuncio de Marcelo Gallardo. El director técnico de River comentó que dejará su cargo a fin de año y así le pondrá fin a una etapa repleta de éxitos en el club de Núñez. La noticia, por supuesto, tuvo impacto mundial.

"Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente... Anoche les comuniqué que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme. Haré una breve pausa...", dijo el "Muñeco". ¿Cómo se lo tomaron en Boca?

Desde que se conoció la noticia, los hinchas se tomaron el tema con diversión. Estallaron los memes y chistes en las redes sociales y el nombre de Juan Román Riquelme fue tendencia: los fanáticos le atribuyeron al vicepresidente la salida del entrenador.

"Y bueno...": sacan a la luz la reacción de Boca a la salida de Gallardo de River

El anuncio de salida de Marcelo Gallardo fue un bombazo para todo el fútbol argentino. Se terminó el ciclo más largo de los últimos años y el más exitoso de la historia de River. Por eso, la noticia estuvo lejos de pasar desapercibida en Boca, sobre todo entre los hinchas.

A lo largo de estos ocho años y medio hubo muchos Superclásicos. Como todos saben, los mano a mano internacionales -final de Libertadores incluida- fueron siempre para los del Muñeco. En 2022, ambos enfrentamientos por torneo local fueron para el Xeneize, tanto en el Monumental como en La Bombonera.

Consultado por la reacción de los principales componentes del Mundo Boca ante la noticia de ayer, Augusto César lo resumió con una frase en ESPN F12. "Desde este lado te dicen: 'Y, bueno... vendrá otro'", dijo el corresponsal desde las puertas del predio de Ezeiza.

¿Qué dirá Riquelme? Durísimo tuit del hijo de Massa para Boca sobre Retegui: "Lo forrearon durante años"

Este jueves por la noche, tras la victoria de Tigre sobre Newell's, Mateo Retegui volvió a hablar de su futuro. Y se refirió a la posibilidad de volver a Boca, el club dueño de su pase. "No sé nada de nada de lo que va a pasar... Yo me dedico a jugar, disfrutar, hacer mi trabajo dentro de la cancha. Quiero disfrutar del equipo, que es muy lindo", dijo el delantero.

La situación del delantero despierta un gran interés entre los hinchas del Xeneize pero también en los del Matador. Por eso Tomás Massa, hijo del Ministro de Economía de la Nación, decidió meterse en el tema con fuertes declaraciones: "Ahora los bosteros se acordaron de Retegui despues de forrearlo durante años y no darle oportunidades... Por algo el pibe vive declarando que está feliz en Tigre".

A través de su cuenta de Twitter, el hijo de Sergio Massa se expresó y, por supuesto, los hinchas le respondieron. "Cómo saltan los bosteros de rápido eh. Son enojones en vez de sacarse lo termo y decir: 'Es verdad pero es de Boca y lo quiero para ganar la 7ma o hacerle guita (cosa que tambien es verdad)'", fue su comentario al respecto.

Macri criticó la forma de manejar Boca que tiene Riquelme: "No es sano"

Son personajes antagónicos en el mundo Boca desde hace décadas. Y esas diferencias se ven más reflejadas que nunca ahora que uno de los dos lidera la gestión política del club. Mauricio Macri fue consultado por el manejo institucional de Juan Román Riquelme en el Xeneize y no se aguantó las ganas de dejar marcada su postura.

En una charla con Radio Mitre Córdoba, el expresidente opinó sobre las decisiones toma Román. "Estoy contento porque estamos cerca de salir campeones de vuelta, pero no cambia mi opinión: no me gustan los personalismos y, como está conducido el club, no me parece que sea bueno, no es sano", dijo.

Además, Macri recordó que por ahora el club no pudo recuperar su lugar entre los mejores del mundo. "No es para lo que trabajé tantos años para poner a Boca... Éramos uno de los cinco equipos más importantes del fútbol mundial. Estamos muy lejos de ese lugar, lamentablemente, muy lejos", sostuvo.

"Está a disposición": el jugador de Boca que se recuperó e Ibarra pondría como titular este domingo

Este domingo a las 15:30, Boca visitará a Newell's Old Boys en Rosario por la fecha 26 de la Liga Profesional 2022. Tras su importante triunfo frente a Sarmiento de Junín, el Xeneize está a pocos pasos de poder consagrarse campeón del torneo local y una victoria frente a "La Lepra" sería clave para ese objetivo.

Sin embargo, la preparación del equipo titular para ese encuentro le presentó varios problemas a Hugo Ibarra. El director técnico tiene como baja principal a Marcos Rojo, quien se rompió los ligamentos. Pero también duda sobre la situación de Carlos Zambrano: tiene un golpe en la rodilla y no se sabe si llegará en condiciones.

En este contexto, este viernes el entrenador recibió una buena noticia: Gabriel Aranda ya está a disposición y podría ser titular junto a Facundo Roncaglia en la zaga central, si es que el peruano no puede jugar. De todas maneras, Ibarra no armó ensayo de fútbol esta mañana y postergó esa actividad para el sábado.

El inesperado tuit del Manchester United para un jugador de Boca

Boca está enfocado en la Liga Profesional. El Xeneize sabe que está a tres finales de gritar campeón y por ello los de Hugo Ibarra sólo entrenan pensando en el choque del domingo vs. Newell's. Aunque claro, los hinchas no pueden más de la ansiedad y no dejan de mirar las redes, donde apareció un inesperado tuit del Manchester United para un jugador del Xeneize.

Mientras todo el Mundo Boca se lamenta por las lesiones que sufrieron varios de sus referentes dentro de la cancha, el club inglés destinó una publicación a Marcos Rojo, quien se recupera de una dura lesión y vistió su camiseta durante más de seis años.

Luego de que se confirmara que Marcos Rojo deberá ser intervenido quirúrjicamente por la rotura de ligamentos sufrida vs. Sarmiento de Junín, Manchester United no se quedó afuera de los mensajes. "Pronta recuperación para Marcos Rojo, que sufrió una grave lesión esta semana", escribió el club en su cuenta oficial en Español, hizo una gran nota al respecto y hasta etiquetó a Boca.

Le contaron a Mateo Retegui cuál es el plan de Boca y Tigre para su futuro y se sorprendió: "Un montón"

Desde hace varios meses se sabe que Boca estudia la situació de Mateo Retegui. El delantero está a préstamo en Tigre hasta fin de año y se especula mucho con su posible regreso al Xeneize. Sobre todo porque está en un gran momento futbolístico, siendo uno de los goleadores más importantes del fútbol argentino.

Tras la victoria del "Matador" sobre Newell's en Rosario, en la que marcó un gol, el atacante volvió a hablar del tema y dejó marcada su postura. "No sé nada de nada de lo que va a pasar... Yo me dedico a jugar, disfrutar, hacer mi trabajo dentro de la cancha. Quiero disfrutar del equipo, que es muy lindo", manifestó Mateo.

El periodista Martín Arévalo, sin embargo, decidió contarle al aire en ESPN cuál es el plan de los dos clubes para su futuro. "Boca y Tigre están negociando porque Tigre ve que es difícil que vos repitas un campeonato así. Te empiezan a mirar mucho del exterior... Entonces los clubes hablan para que Tigre compre la mitad del pase y que Boca y Tigre sean socios y te vendan al exterior en diciembre o en junio", le dijo.

VIDEO | ¡Con la panza! El gol del Toro Morales en Reserva que volvió locos a los hinchas de Boca

Tras la victoria de Boca ante Sarmiento en Junín, ahora fue el turno de la Reserva de medirse frente al "Verde". El equipo de Mariano Herrón, como local en el predio de Ezeiza, arrancó su duelo por la Liga Profesional 2022 de la mejor manera: con un gol de Gonzalo Morales.

El "Toro" sigue con su gran presente futbolístico. Su debut en Primera División fue mucho mejor de lo que él mismo se animó a soñar. Ahora Hugo Ibarra lo tiene en cuenta para cada partido pero aún así le da rodaje en la Reserva para que no pierda el ritmo deportivo. Y él sigue a puro gol.

A los 6 minutos del primer tiempo, llegó un centro cruzado al área de Sarmiento y un error en la defensa le permitió a Morales aprovechar para convertir y abrir el marcador. Lo curioso es que la pelota sorprendió hasta al goleador, quien simplemente atinó a poner la panza para desviarla y meterla en el arco rival.

La frase del DT de Newell's que ilusiona a Boca: "En ese partido vamos a..."

Todo el fútbol argentino estará pendiente a lo que suceda el próximo fin de semana en Rosario. Boca visitará a Newell's sabiendo que, de sumar de a tres, quedará a un pasito de consagrarse campeón de la Liga Profesional. La Lepra cayó ante Tigre este jueves y hace 3 partidos que no gana como local.

Luego de la derrota ante el Matador, el conjunto dirigido por Adrián Coria se puso a pensar el en partido del domingo. Fue justamente el entrenador quien tomó la palabra anoche y dio a conocer un detalle que el cuerpo técnico del Xeneize no habrá dejado pasar.

El DT se quejó por la seguidilla de partidos: "Para los futbolistas más grandes es muy difícil porque hay que jugar cada 72 horas y no se recuperan. Por eso hay que rotar y no es lo mismo. Porque una vez que encontramos un equipo hay que sostenerlo. Eso también te limita".

El regreso más esperado: la gran novedad en la lista de convocados de Boca para jugar con Newell's

Después de lo que fue el triunfo de Racing sobre Colón, en el mundo Boca saben muy bien que no deberán resignar ningún punto porque los dirigidos por Fernando Gago se encuentran a tan solo una unidad en la pelea por el título. Y este domingo, los dirigidos por Hugo Ibarra tendrán la gran chance de meterle muchísima presión.

El último miércoles, el Xeneize consiguió un triunfo muy importante sobre Sarmiento y se mantuvo como único líder de la Liga Profesional. Y ahora que pareciera que el certamen se definirá mano a mano con Racing, los de Ibarra no quieren perder de vista su objetivo.

Para lo que será el choque en Rosario frente a Newell's Old Boys, el DT de Boca sorprendió con el retorno de Sebastián Villa, quien ya está recuperado al 100% tras la operación que sufrió en su rodilla derecha. Y a pesar de que el jueves el Departamento Médico del Xeneize afirmó que Carlos Zambrano padeció un fuerte traumatismo en la rodilla, también apareció en la nómina.