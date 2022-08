24 horas son una eternidad en Boca. Todo puede ocurrir en cuestión de horas en el Xeneize. Por eso es que, a horas de jugar el puntero Atlético Tucumán, el club de La Ribera tuvo un sábado movido: la inesperada salida de Aaron Molinas a Europa, el 11 de Hugo Ibarra y el jugador que "está más afuera que adentro".

La respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre la chance de dirigir a Boca: "Tengo..."

Boca busca un director técnico para el 2023 y hay varios nombres en la lista del Consejo de Fútbol. Se sabe ya que Hugo Ibarra se mantendrá en el cargo, junto a Leandro Gracián y Roberto Pompei, hasta diciembre. Pero la idea de los dirigentes es tener a un nuevo entrenador para la pretemporada de enero.

Guillermo Barros Schelotto fue uno de los mencionados como candidatos a ser el técnico del equipo el año que viene. El Mellizo ya dirigió al Xeneize entre 2016 y 2018 y fue bicampeón a nivel local y subcampeón de la Copa Libertadores. En las últimas horas, le preguntaron al entrenador del seleccionado de Paraguay por esta situación y dio su respuesta.

El mensaje de Guillermo fue claro: su intención es seguir en el combinado paraguayo en busca de conseguir un lugar en el próximo Mundial. "No voy a escuchar ofertas. No tengo nada que decir, tengo claro el lugar en que ocupo y donde quiero estar hasta el 2026", sostuvo en conferencia de prensa.

Los dirigentes de Boca ya saben quién será el primer refuerzo del 2023: "Están encantados"

Si bien Boca tiene varios días más para poder cerrar una incorporación por la lesión de Exequiel Zeballos, lo cierto es que los dirigentes también están pensando en el largo plazo. Mientras el Consejo de Fútbol busca un refuerzo para esta ventana que se le abrió, al mismo tiempo observa a lo lejos el mercado de pases de fin de año.

En este contexto, se sabe ya que el Xeneize está planificando el armado del plantel para la temporada 2023. El objetivo será, una vez más, intentar llegar bien lejos en la Copa Libertadores y la faceta ofensiva del equipo será una de las prioridades a reforzar.

Ahora trascendió que hay entusiasmo dentro del club de la Ribera con la incorporación que más piden los hinchas y qué más chances tiene de concretarse. Luego de un gran rendimiento en Tigre, todo está dado para que Mateo Retegui se sume al plantel para la pretemporada de enero.

Era titular en Boca, quedó relegado y ya se sabe por qué: "Está más afuera que adentro"

Más allá de que el nivel futbolístico de Boca no es el ideal, está claro cuáles son los jugadores en los que más confía Hugo Ibarra. El DT tomó decisiones importantes desde su primer día en el cargo y puertas adentro se sabe quienes son titulares y suplentes. Hay excepciones, por supuesto.

El caso de Jorman Campuzano es muy claro. No solo no fue titular en casi ningún partido del ciclo, sino que ahora ni siquiera figura en la lista de concentrados. Entendiendo que está bien físicamente, Luis Fregossi reveló qué sucedió para que el colombiano perdiera tanto terreno.

"Boca siempre le expreso a Campuzano sus deseos de retenerlo pero él en estos días cambio de representante, ahora es Bragarnik. Ahí vinieron las diferencias con el tema de la renovación y hoy está más afuera que adentro del equipo", explicó en Mundo Boca Radio.

El tuit de la hermana de Calleri tras la explosión de la anécdotas de las milanesas: "Por una..."

Rodolfo Arruabarrena soltó una revelación sobre la noche del gas pimienta que sorprendió a todos y que protagoniza Jonathan Calleri. Aquel partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2015 entre Boca y River no terminó pero dejó historias de todo tipo.

¿Qué fue lo que reveló el "Vasco" sobre el delantero? "El día del gas pimienta, en el medio del quilombo, el profe lo vio a Calleri que estaba con el teléfono y le preguntó con quién estaba hablando. 'Con la madre para que le prepare milanesas', me dijo. Increíble", manifestó entre risas.

La declaración del director técnico en "Líbero" (TyC Sports) se hizo viral en todas las redes sociales y fue motivo de chistes y memes. Pero lo que nadie esperaba es que desde la familia del futbolista den una declaración al respecto.

La dura crítica de Erviti para Riquelme por el presente de Boca: "Cuando las cosas no funcionan..."

Boca está atravesando un momento de reestructuración y Juan Román Riquelme se lleva todos los flashes. Por su posición de ídolo y vicepresidente, el Torero tiene muchas responsabilidades asumidas y las críticas suelen caer sobre él. Por ello, Walter Erviti no esquivó el complejo momento del Xeneize en una nota y dejó mucha tela para cortar.

En diálogo con D Sports Radio, el ex jugador de Banfield y Boca tocó varios temas sensibles. Entre ellos, criticó el liderazgo detrás del club de La Ribera y definió a Román como "el elegido como el uno en un club, no como un todopoderoso".

Tras comandar Atlanta, Erviti habló del presente de Boca y el sentimiento que debe tener Riquelme: "Con que sea eliminado de una copa o se peleen en el pasillo, no creo que esté contento con eso. Cuando las cosas no funcionan, lo que falla es el liderazgo". Pero no finalizó ahí...

Sorpresa total: Aaron Molinas se va de Boca al fútbol europeo

Dentro de las flojas producciones futbolísticas que viene mostrando Boca, uno de los reclamos más importantes del hincha fue que Aaron Molinas sume más minutos. Hugo Ibarra siempre eligió a otros mediocampistas, incluso al joven Brandon Cortés en el último encuentro ante Defensa y Justicia.

Después de haber rechazado una oferta del Halcón a principios de temporada, parecía que el volante se iba a mantener en el plantel al menos hasta diciembre. Sin embargo, para la sorpresa de todos, TNT Sports reveló que está todo acordado para que se vaya ya mismo a Europa.

El destino del juvenil es el Gil Vicente, de la Primera División de Portugal. El Consejo de Fútbol aceptó una oferta para que el futbolista se vaya a préstamo por un año. A pocos días del cierre del mercado internacional, el plantel pierde a una de sus grandes joyas.

¿Zambrano o Roncaglia? Ibarra confirmó a los once de Boca para el partido contra Atlético Tucumán

Después de la agónica victoria sobre Defensa y Justicia, Boca va por otro triunfo en la Liga Profesional 2022. Y esta vez será en un partido atractivo contra uno de los grandes protagonistas del campeonato local: este domingo, desde las 18, el Xeneize recibirá a Atlético Tucumán en La Bombonera.

El "Decano" visitará al conjunto azul y oro sabiendo que tendrá la oportunidad de dar un golpe en el torneo y encaminarse hacia el título. Pero Hugo Ibarra quiere que su equipo se prenda en la pelea con el que sería un triunfo clave desde lo anímico. Por eso ya tiene a los once confirmados.

Este sábado, el director técnico armó un nuevo ensayo de fútbol en el que ubicó a los jugadores que serán titulares este domingo por la tarde. Carlos Zambrano, quien se había retirado el viernes por una descompostura, estuvo en el equipo y jugará desde el inicio frente al conjunto tucumano, dejando así a Facundo Rocanglia en el banco.

El pedido del Colo Barco a la dirigencia de Boca en el medio de las negociaciones para renovar su contrato

A pesar de que tiene pocos partidos en Primera División, los hinchas de Boca ya saben que Valentín Barco es uno de esos cracks que pueden aportar mucho a futuro. El lateral izquierdo se destacó en la Reserva en los últimos meses y también en la Selección Argentina Sub 20.

El Consejo de Fútbol piensa lo mismo y por eso este viernes hubo una primera reunión con el nuevo representante (Adrián Ruocco) y los padres del marcador de punta para negociar la renovación de su contrato, que se termina en diciembre 2023. La idea del club es extender el vínculo del jugador que recién cumplió 18 años.

El Diario Olé reveló un detalle de la charla: desde el lado de Barco hicieron un pedido a la dirigencia. "Más allá de ponerse de acuerdo en lo económico y la duración, del lado del jugador están interesados en que le garanticen cierta participación en Primera, tratándose de un juvenil que fue elegido como figura del reciente torneo de L'Alcudia con la Selección Sub 20 y aparece en todos los ránking mundiales de grandes promesas", informó el medio.

Además de Molinas, Boca puede perder a otra de sus joyas en el cierre del mercado europeo

Mientras en el mundo Boca aún tratan de digerir la repentina salida de Aaron Molinas, que continuará con su carrera en el fútbol portugués y defenderá la camiseta de Gil Vicente Futebol Clube, los hinchas esperan que, este domingo, los dirigidos por Hugo Ibarra puedan alcanzar un nuevo triunfo que los acerque a la pelea por la Liga Profesional.

Ahora que se quedaron sin el enganche, que prometía un enorme futuro con la azul y oro, los directivos están al tanto de que pueden quedarse sin otra de las grandes promesas que tiene Ibarra dentro del plantel, ya que el mercado de pases en Europa finalizará el próximo miércoles 31 de agosto. Y la situación no le gusta para nada a Juan Román Riquelme.

De cara a lo que será el cierre del mercado de pases en el Viejo Continente, los diferentes clubes que se encuentran del otro lado del Atlántico están buscando reforzarse con jugadores argentinos, ya que el hambre de gloria es lo que los lleva a triunfar. Y en Boca están pendientes de lo que pueda suceder con un valioso jugador.

Ibarra tomó decisiones: 3 borrados y 4 regresos pesados en los convocados

Boca jugará uno de los partidos más importantes del semestre. Mañana (18hs) recibirá a Atlético Tucumán, puntero del Torneo, en La Bombonera buscando achicar la brecha de 9 puntos. Con gran parte del plantel a disposición, el entrenador dio la lista de concentrados con muchas novedades.

En primer lugar hay varios regresos. Darío Benedetto y Carlos Zambrano vuelven tras la suspensión interna, mientras que Marcos Rojo reaparece tras su lesión. Además, Frank Fabra dice presente tras haber cumplido una fecha por acumulación de amarillas. Por otra parte, Aaron Molinas, quien tendría todo listo para irse a Portugal, está citado.

Algunas bajas llaman la atención y otras no tanto. Jorman Campuzano, completamente relegado, vuelve a quedarse afuera de la lista para mañana. Por otra parte, Marcelo Weigandt y Nicolás Orsini ni siquiera concentrarán, algo sorpresivo teniendo en cuenta que suelen ser parte del banco de suplentes.

"Boca solicitó una audiencia": la batalla legal que le interesa ganar al Consejo de Fútbol

Por estos días, la dirigencia de Boca encara distintas operaciones al mismo tiempo. Por un lado, el Consejo de Fútbol busca un reemplazante para Exequiel Zeballos antes del 1 de septiembre. Por otro, ya piensa en el mercado de pases de diciembre y, a la vez, también busca un posible director técnico para el 2023.

Además de estas situaciones, se supo que el club de la Ribera avanza, además, en el terreno legal. Hay una situación que le interesa y mucho resolver al Consejo porque impacta directamente en la llegada de refuerzos: la batalla en los papeles contra Talleres de Córdoba.

El periodista Luis Fregossi dio una novedad sobre esta situación. "Tema Pavón y el adelanto de 2.4 millones de dólares a Talleres: luego de la primera citación legal por la deuda de 'La T', Boca ahora solicitó una audiencia de conciliación para la resolución del litigio. Desde Talleres hablan de una mala resolución de parte de la comisión directiva de Boca de aquel momento", comentó.