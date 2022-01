El conductor destacó a uno de los jóvenes que tiene Battaglia y también advirtió que "no puede ser descartable". ¿Será titular?

Boca cerró su pretemporada quedándose con el Torneo de Verano. Con tres triunfos en tres presentaciones, el equipo de Sebastián Battaglia empezó el 2022 a paso firme y dejó varios puntos altos. Si bien no hubo una amplia superioridad sobre sus rivales, el Xeneize dejó varios aspectos destacables.

Como siempre desde hace unos cuantos meses, los más ponderados por los hinchas son los jóvenes. De hecho, sacando el tanto del Pulpo González a Colo-Colo, todos los goles del torneo fueron convertidos por juveniles. Sin dudas, los que más aprovecharon su participación.

Mariano Closs no se quedó afuera de los elogios y puntualizó en un jugador en particular. En vivo por ESPN F12, el popular relator se deshizo en elogios para Luis Vázquez, que ayer convirtió el gol del triunfo ante San Lorenzo. "Yo sigo diciendo que el mejor jugador que tuvo Boca en todo este tiempo, de los chicos, fue Vázquez. Tiene un olfato de gol", expresó el conductor.

Por otra parte, también hizo una advertencia relacionándolo con la reciente llegada de Darío Benedetto al club: "Este chico no puede ser descartable. De ninguna manera. ¿Ustedes piensan que Vázquez va a tener oportunidades estando Benedetto? Si él (por el Pipa) no repite lo del ciclo anterior o se dispersa, no va a ser fácil sacarlo. Ojo porque Vázquez la tiene complicada".