Sebastián Battaglia dejó de ser el DT de Boca luego de una decisión de Juan Román Riquelme que, a priori, no estaba en los planes de nadie. El entrenador comandó la práctica de ayer pensando en el clásico ante San Lorenzo y el club comunicó la decisión cerca de las 10 de la noche.

Mucho se habló de los motivos, y de las formas. Cuando el CDF despidió a Miguel Ángel Russo, lo hizo por teléfono y no gustó. Esta vez fue cara a cara y lo hicieron Jorge 'Patrón' Bermúdez y Marcelo 'Chelo' Delgado, pero en el lugar menos pensado.

"¿Es cierto que te lo comunicaron en una estación de servicio?", le preguntaron al entrenador, que soltó una carcajada y respondió: “Ya está muchachos, se dio así, fue de esa manera”. Según informaron, la reunión se habría dado en una YPF de Nordelta.

“Al Consejo no le pedí explicaciones, sí aceptaba la decisión de ellos. Estoy agradecido a los jugadores, a la gente que siempre me alentó. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, le dejo dos títulos a la institución, hice cosas buenas. Me llevo todo eso”, agregó sobre su salida.