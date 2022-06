Juan Román Riquelme habló en TyC Sports este viernes y marcó la postura de Boca sobre la renovación del contrato de Eduardo Salvio. Y no solo dejó en claro que la oferta que se le hizo al jugador no se modificará y que la continuidad solo depende de la decisión del "Toto", sino que además se quejó por la información que dio Mariano "Chicho" Grosman en el canal durante los últimos días.

A mí no me gusta hablar de plata, pero el esfuerzo es muy grande. El club le ofreció cobrar al dolar oficial. Y ustedes saben también que Salvio tiene un contrato firmado y nunca lo tuve así", mencionó el vicepresidente del Xeneize. Y ahí tiró: "Lo dijeron. Cuando ustedes hablan con el pelado ese que no sé el nombre... Perdón que lo diga así pero no sé su nombre... Él lo dijo claramente: Salvio no tenía un contrato así".

La declaración del ídolo llamó la atención y ahora el propio Grosman tuvo la chance de dar su versión de los hechos. "No tengo mucho para decir... Estaba volviendo a mi casa porque comencé a trabajar desde temprano. Y me enteré por los mensajes que no tardaron en llegar, ja. Ya en casa, vi la nota. Creo que interpretó de otra manera lo que yo venía contando", mencionó ante la consulta del Diario Olé.

El periodista aclaró que no tiene ningún tipo de problemas con Riquelme y que piensa seguir cubriendo el día a día del club más allá de este episodio. "Riquelme es todo Boca y yo hago mi trabajo con seriedad y responsabilidad. Simplemente conté lo que sabía. Esto no va cambiar mi manera de trabajar... Nunca tuve ningún tipo de problema para laburar en Boca", sostuvo.