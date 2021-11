A días del encuentro contra los de Junín, Sebastián Battaglia perfila un once con bastantes particularidades.

Un once inédito: el equipo que piensa Battaglia en Boca para recibir a Sarmiento

Ya pasó la semana de fecha FIFA y el fin de semana de veda por las elecciones, y el último partido de Boca quedó bastante en el horizonte, siendo la victoria contra el Aldosivi de Palermo en Mar del Plata el partido que jugó el Xeneize hace ya diez días.

Ahora, los de Battaglia se encuentran concentrados en el duelo de este sábado ante Sarmiento de Junín en La Bombonera, partido que resulta importante para Boca para lograr la suma de tres puntos más para acercarse al objetivo de este 2021, el cual es clasificarse a la Copa Libertadores como sea.

Por eso, el entrenador de Boca no cuida nada y pone toda la carne en el asador, con varios regresos y con la particularidad de que los once que pensó para poner de arranque no jugaron nunca juntos aún.

Para empezar, Marcos Rojo y Juan Ramírez volverían a la formación inicial luego de sus lesiones, además de contar con Luis Advíncula, quien regresará este jueves a los entrenamientos luego de representar a su selección en la fecha FIFA. Zambrano y Briasco también se pondrán a disposición pero no estarían en el equipo. Villa se mantendría en el esquema acompañando a Vázquez, por lo que los 4 colombianos serían titulares.

Entonces, el once que plantea Battaglia sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez.