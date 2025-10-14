Boca hoy: Advíncula suena en Alianza Lima, Chiquito Romero a Argentinos y más

Boca se prepara para recibir a Belgrano en La Bombonera, en lo que será su primer partido luego de la muerte de Miguel Ángel Russo. Claudio Úbeda encabeza los entrenamientos y empieza a pensar en una formación que contará con varias bajas.

La verdad detrás de los rumores que vinculan a Luis Advíncula con Perú, la inminente salida de Sergio Romero a Argentinos Juniors y los elogios del jefe de scouting del Arsenal para Carlos Palacios son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 14 de octubre.

La verdad detrás de la posible llegada de Luis Advíncula de Boca Juniors a Alianza Lima

El nombre de Luis Advíncula otra vez está en la órbita de Alianza Lima. Si bien a principios de temporada se habló sobre su posible fichaje, al final llegó Guillermo Enrique. Ahora que está por terminar el contrato del lateral derecho argentino, el ‘Rayo’ volvió a sonar en La Victoria.

A partir de ello se habló sobre el posible fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima. Incluso se comentó una cifra por el pase: 1.5 millones de dólares, puesto que tiene contrato hasta diciembre del 2026 en Boca Juniors. Qué hay de cierto sobre este rumor.

Desde Arsenal elogiaron a Carlos Palacios

Carlos Palacios generó gran expectativa con su arribo, aunque fue apagándose de a poco. No hay dudas de que su potencial es enorme y así lo describió Jonathan Vidallé, jefe de scouting de Arsenal en Sudamérica, quien siguió al chileno desde los comienzos de su carrera.

“Me parece un gran jugador, me encanta, pero no lo veo rendir como en Unión Española. Lo conozco desde que jugaba en Santa Laura y lo seguí de ahí en adelante”, comenzó el empleado del combinado londinense en declaraciones a ADN Radio.

