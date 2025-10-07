Es tendencia:
Boca Juniors

Boca hoy: comunicado por la salud de Russo, el gesto del plantel y los mensajes de los hinchas

Las novedades más importantes del Xeneize en este martes 7 de octubre.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.
Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.

En la previa del partido contra Barracas Central, Boca volvió a los entrenamientos con Claudio Úbeda a la cabeza. Además, el club sacó un comunicado oficial por la salud del entrenador Miguel Ángel Russo, y los jugadores tuvieron un gesto con el DT.

El comunicado de Boca por la salud de Russo

Por primera vez de manera oficial, Boca emitió un comunicado para informar la situación actual de Miguel Ángel Russo. Es una realidad que el director técnico atraviesa un complejo momento debido a que está transitado una difícil actualidad que lo tiene a maltraer. En estos momentos, está “cursando una internación domiciliaria“, según detalló la institución azul y oro.

El experimentado entrenador está ausente en las labores del día a día del plantel profesional desde hace casi dos semanas. Esto es porque su estado de salud desmejoró considerablemente en el último tiempo y, tras estar internado en una clínica por varios días, pasó a estarlo en su domicilio bajo estricto seguimiento de los especialistas médicos que están a cargo de su proceso.

“Pronóstico reservado”: el comunicado de Boca sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

El gesto del plantel de Boca con Russo

El entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 se encuentra internado en su casa y su última aparición con el equipo en un partido fue en el empate por 2-2 ante Central Córdoba, el 21 de septiembre.

En ese contexto, todo Boca está atento a la situación que atraviesa Russo, a quién le dedicaron la victoria Leandro Paredes y Claudio Úbeda, su asistente, en declaraciones emitidas tras el duelo ante la Lepra. Ante el delicado estado de salud del DT, el plantel tuvo un importante gesto.

El emotivo gesto de los referentes de Boca con Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud

Los mensajes de los hinchas de Boca a Russo

Si bien era un secreto a voces, el pasado lunes se hizo oficial: Miguel Ángel Russo se encuentra internado en su casa y el pronóstico es reservado. Las internaciones durante el mes de septiembre y las ausencias ante Defensa y Justicia y Newell´s fueron la clara muestra que salud del entrenador de Boca empeoró en los últimos días. El mundo del fútbol -sin importar camisetas- lamenta este difícil momento de un hombre respetado por todos.

Publicidad

Los hinchas también jugaron su partido y en las redes sociales manifestaron su cariño para con el DT que atraviesa su tercer ciclo en el Xeneize. El primero de ellos fue en el año 2007 y fue glorioso ya que obtuvo la Copa Libertadores de aquel año con un Juan Román Riquelme sublime, el segundo se dio entre 2020 y 2021, mientras que el tercero inició hace apenas unos meses.

Emotivos mensajes de los hinchas de Boca tras conocerse detalles de la salud de Miguel Ángel Russo: “Te amamos”

