Boca hoy: el pedido de Zenón a Riquelme, trueque de Rojo y Ascacibar y más

Continúa la cuenta regresiva para el próximo partido de Boca, que será nada más ni nada menos que el clásico ante Racing. Miguel Ángel Russo meterá mano en la formación y el jueves 7 de agosto será una prueba de fuego pensando en el compromiso del sábado.

Tras la disolución del Consejo de Fútbol, se conoció que Juan Román Riquelme llamó a Verón para proponer un trueque entre Rojo y Ascacibar. Además, salió a la luz un pedido de Zenón a la directiva del club por la oferta de Olympiacos. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Boca quiere a Ascacíbar y ofreció a Marcos Rojo como moneda de cambio

En el medio de la novela por la salida de Marcos Rojo, Boca sorprendió con una sorpresiva propuesta a Estudiantes. Juan Román Riquelme se comunicó con Juan Sebastián Verón para proponerle un trueque por Santiago Ascacibar, una de las figuras del equipo de La Plata.

La oferta del presidente del Xeneize a su par del Pincha es para llevarse al mediocampista a cambio de 2.5 millones de dólares, sumado al pase del defensor, a quien todavía le quedan 5 meses de contrato en la institución. La respuesta de la Brujita fue negativa.

El tajante pedido de Kevin Zenón a Riquelme

Kevin Zenón mantuvo una charla con Marcelo Delgado, el único sobreviviente del departamento que manejaba el fútbol del Xeneize, y le manifestó que quiere ser transferido en este mercado de pases, tal como pudo saber BOLAVIP.

El ex Unión ya había mostrado su postura en períodos anteriores, pero presiona especialmente ahora luego de que llegara a Brandsen 805 una propuesta de Olympiacos para llevárselo de cara a la temporada 2025-26 en el viejo continente.

Publicidad

Publicidad

Russo prescinde de Zenón y Palacios

Miguel Ángel Russo está pensando en lo que será el partido del sábado, donde Boca recibirá a Racing y buscará revertir la penosa situación deportiva, ya que acumulan 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

En la práctica vespertina, después de que Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema volvieran a entrenarse de manera diferenciada, el entrenador tomó una drástica medida tanto con Carlos Palacios como con Kevin Zenón: no estuvieron en ninguna de las formaciones que probó con vistas al clásico.