Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: el pedido de Zenón a Riquelme, trueque de Rojo y Ascacibar y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 7 de agosto de 2025.

Por Joaquín Alis

Kevin Zenón, volante ofensivo de Boca.
© GettyKevin Zenón, volante ofensivo de Boca.

Continúa la cuenta regresiva para el próximo partido de Boca, que será nada más ni nada menos que el clásico ante Racing. Miguel Ángel Russo meterá mano en la formación y el jueves 7 de agosto será una prueba de fuego pensando en el compromiso del sábado.

Tras la disolución del Consejo de Fútbol, se conoció que Juan Román Riquelme llamó a Verón para proponer un trueque entre Rojo y Ascacibar. Además, salió a la luz un pedido de Zenón a la directiva del club por la oferta de Olympiacos. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Boca quiere a Ascacíbar y ofreció a Marcos Rojo como moneda de cambio

En el medio de la novela por la salida de Marcos Rojo, Boca sorprendió con una sorpresiva propuesta a Estudiantes. Juan Román Riquelme se comunicó con Juan Sebastián Verón para proponerle un trueque por Santiago Ascacibar, una de las figuras del equipo de La Plata.

La oferta del presidente del Xeneize a su par del Pincha es para llevarse al mediocampista a cambio de 2.5 millones de dólares, sumado al pase del defensor, a quien todavía le quedan 5 meses de contrato en la institución. La respuesta de la Brujita fue negativa.

El tajante pedido de Kevin Zenón a Riquelme

Kevin Zenón mantuvo una charla con Marcelo Delgado, el único sobreviviente del departamento que manejaba el fútbol del Xeneize, y le manifestó que quiere ser transferido en este mercado de pases, tal como pudo saber BOLAVIP.

El ex Unión ya había mostrado su postura en períodos anteriores, pero presiona especialmente ahora luego de que llegara a Brandsen 805 una propuesta de Olympiacos para llevárselo de cara a la temporada 2025-26 en el viejo continente.

Publicidad

Russo prescinde de Zenón y Palacios

Miguel Ángel Russo está pensando en lo que será el partido del sábado, donde Boca recibirá a Racing y buscará revertir la penosa situación deportiva, ya que acumulan 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

En la práctica vespertina, después de que Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema volvieran a entrenarse de manera diferenciada, el entrenador tomó una drástica medida tanto con Carlos Palacios como con Kevin Zenón: no estuvieron en ninguna de las formaciones que probó con vistas al clásico.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
El tajante pedido de Zenón a Riquelme y Delgado que puede definir su futuro
Boca Juniors

El tajante pedido de Zenón a Riquelme y Delgado que puede definir su futuro

Menos de la cláusula: revelan cuánto pide Boca para vender a Kevin Zenón a Olympiacos
Boca Juniors

Menos de la cláusula: revelan cuánto pide Boca para vender a Kevin Zenón a Olympiacos

Boca hoy: la continuidad de Russo, se encamina la salida de Rojo, la respuesta a Olympiakos por Zenón y más
Boca Juniors

Boca hoy: la continuidad de Russo, se encamina la salida de Rojo, la respuesta a Olympiakos por Zenón y más

Los 7 argentinos ignorados por France Football para el Balón de Oro 2025
Selección Argentina

Los 7 argentinos ignorados por France Football para el Balón de Oro 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo