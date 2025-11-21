Boca hoy: formación para recibir a Talleres, Bianchi explicó por qué no va a La Bombonera y más

Boca ultima detalles para recibir a Talleres en La Bombonera. La práctica del Xeneize le permitió a Claudio Úbeda parar un equipo pensando en el duelo ante los dirigidos por Carlos Tevez, programado para el próximo domingo 23 de noviembre a las 20.

La probable formación para recibir a la “T” y la palabra de Carlos Bianchi son solo algunas de las principales novedades del elenco de la Ribera en este viernes 21 de noviembre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La probable formación de Boca ante Talleres

Este domingo y a partir de las 20 horas, el Xeneize se medirá ante el conjunto cordobés por el primer duelo de eliminación directa y en busca de un lugar en la siguiente fase. Con el regreso de Carlos Tevez a La Bombonera, pero esta vez como director técnico de la ‘T’, es una garantía que se vivirá una jornada más que especial en un cotejo que definirá un clasificado y un eliminado.

Úbeda hará dos cambios para enfrentar a Talleres, tomando como referencia el equipo que comenzó frente a Tigre el pasado fin de semana. Este jueves se llevó a cabo la práctica formal de fútbol en Casa Amarilla -para preservar el campo de juego de La Bombonera-, donde el entrenador le devolvió la titularidad a dos piezas claves: Lautaro Di Lollo y Milton Giménez.

Bianchi reveló por qué no va a ver a Boca en La Bombonera

Carlos Bianchi, amado en el Xeneize, va seguido a ver a Vélez Sarsfield, club del cual es hincha y donde también es ídolo, pero no aparece en los partidos en Brandsen 805.

Al respecto, Bianchi develó el misterio este jueves en el evento Olé Summit, dónde ofreció una conferencia. Con solo dos palabras, el campeón del mundo con Boca explicó que no va a haber a los de azul y oro “por respeto”.

Colapinto quiere llevar a Hamilton a La Bombonera

Este jueves, en la previa de las primeras prácticas libres, el piloto argentino habló con la prensa en Estados Unidos y tuvo la oportunidad de salir por un momento del automovilismo para hablar sobre su pasión por Boca Juniors. El de Pilar a menudo destaca su fanatismo por el club y reveló con quién le gustaría compartirlo.

Al expiloto de Williams le preguntaron a quién llevaría a un partido en La Bombonera para que vea el ambiente y no tuvo dudas: “A mí me gustaría que vaya Lewis Hamilton, uno de acá. Se volvería loco Hamilton. Es una energía muy linda la que sentís en La Bombonera y algo muy especial”.