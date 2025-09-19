Boca hoy: Paredes puede perderse dos fechas, el reemplazante de Edinson Cavani y más

La jornada de viernes contó con el penúltimo entrenamiento de Boca antes de enfrentar a Central Córdoba. El equipo de Miguel Ángel Russo se prepara para volver a La Bombonera, en un partido que contará con la ausencia de Edinson Cavani, que se lesionó el jueves.

Los candidatos a reemplazar al uruguayo y el riesgo de perder a Leandro Paredes por dos fechas son solo algunos de los temas más relevantes del 19 de septiembre de 2025 en el equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La decisión de Boca ante la chance de perder a Paredes por 2 partidos si Scaloni lo convoca a la Selección Argentina

A falta de pocos días para que Lionel Scaloni anuncie una nueva lista de convocados para la Selección Argentina, en Boca están atentos a lo que puede suceder con Leandro Paredes. A diferencia de la última fecha FIFA, donde el Torneo Clausura se frenó por las Eliminatorias, esta vez habrá acción cuando la Albiceleste dispute los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Que el fútbol argentino no frene significa que, en caso de que el 5 sea convocado, Miguel Ángel Russo no podrá utilizarlo ante Barracas Central en el Estadio Claudio Tapia. Lo mismo sucederá en noviembre, cuando los campeones del mundo visiten Angola e India: el ex-Roma también se perdería el choque ante Tigre en La Bombonera.

Tras la lesión de Cavani, los 4 jugadores que pueden meterse en la formación de Boca

Luego de varios partidos consecutivos jugando como titular, Edinson Cavani será baja en Boca por lesión. El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho y no estará ante Central Córdoba, obligando a Miguel Ángel Russo a meter mano en el equipo que llevaba 5 sin perder y salía de memoria.

Publicidad

Publicidad

El entrenador tiene variantes de sobra para reemplazar al delantero, que era uno de los intocables de su estructura. Si quiere, puede hacerlo manteniendo el esquema, pero también contará con opciones para sustituirlo con jugadores de otras características y dejarle el área a Miguel Merentiel. Repasá a los candidatos.