Tras la lesión de Edinson Cavani, los 4 jugadores que pueden meterse en la formación de Boca vs. Central Córdoba

Luego de varios partidos consecutivos jugando como titular, Edinson Cavani será baja en Boca por lesión. El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho y no estará ante Central Córdoba, obligando a Miguel Ángel Russo a meter mano en el equipo que llevaba 5 sin perder y salía de memoria.

El entrenador tiene variantes de sobra para reemplazar al delantero, que era uno de los intocables de su estructura. Si quiere, puede reemplazarlo manteniendo el esquema, pero también contará con opciones para sustituirlo con jugadores de otras características y dejarle el área a Miguel Merentiel.

En principio, el reemplazante natural del ex-Manchester United es Milton Giménez, que sumó apenas 2′ en los últimos tres compromisos del primer equipo. El ingreso del 9, que encima vistió la camiseta de Central Córdoba, le permitiría al DT mantener el 4-4-2 que le viene dando resultados.

En caso de que decida apostar por un cambio de esquema, se abre una puerta para otros tres futbolistas: Williams Alarcón, Alan Velasco y Exequiel Zeballos. El chileno viene siendo el jugador número 12 del técnico y su ingreso podría soltar a su compatriota Carlos Palacios. Los dos restantes, en cambio, le aportarían velocidad y cambio de ritmo a la ofensiva. Decide el DT.

Agustín Marchesín, listo para volver

Otra de las razones por las que Miguel Ángel Russo no repetirá el equipo está en el arco. Tras la titularidad de Leandro Brey el pasado fin de semana en Arroyito, Agustín Marchesín recuperará la titularidad en el arco de Boca. El arquero, recuperado de su desgarro, irá de arranque ante el Ferroviario.

El ex-Lanús había intentado estar disponible ante Rosario Central, pero la decisión del cuerpo técnico -en conjunto con los médicos- fue de cuidarlo y darle la oportunidad al joven de 22 años. Luego de 21 días, el nacido en San Cayetano volverá a ir de arranque.

Cuándo se juega Boca vs. Central Córdoba

Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero se verán las caras por la fecha 9 de la zona A del Torneo Clausura este domingo 21 de septiembre a las 21.30. El encuentro tendrá lugar en La Bombonera, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium.

