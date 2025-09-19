Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La decisión de Boca ante la chance de perder a Paredes por 2 partidos si Scaloni lo convoca a la Selección Argentina

El Torneo Clausura no se frenará con los amistosos de la Albiceleste y Russo podría perder al campeón del mundo en dos duelos clave. Qué piensan en Brandsen 805.

Por Joaquín Alis

¿Se pierde 2 fechas? Qué harán en Boca si Scaloni convoca a Paredes a la Selección
© Getty Images¿Se pierde 2 fechas? Qué harán en Boca si Scaloni convoca a Paredes a la Selección

A falta de pocos días para que Lionel Scaloni anuncie una nueva lista de convocados para la Selección Argentina, en Boca están atentos a lo que puede suceder con Leandro Paredes. A diferencia de la última fecha FIFA, donde el Torneo Clausura se frenó por las Eliminatorias, esta vez habrá acción cuando la Albiceleste dispute los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Que el fútbol argentino no frene significa que, en caso de que el 5 sea convocado, Miguel Ángel Russo no podrá utilizarlo ante Barracas Central en el Estadio Claudio Tapia. Lo mismo sucederá en noviembre, cuando los campeones del mundo visiten Angola e India: el ex-Roma también se perdería el choque ante Tigre en La Bombonera.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca no le hará ningún pedido formal a la Asociación del Fútbol Argentino para que Paredes no sea convocado. De esta manera, si Scaloni decide incluirlo en la lista, será baja ante el Guapo. Lo mismo sucederá ante el Matador para la siguiente doble fecha de amistosos.

¿En qué escenario Paredes podría quedarse? Únicamente si Scaloni decide prescindir de sus servicios, ya sea por decisión propia o por pedido del jugador. Por lo pronto, el Xeneize corre riesgos de perder a su máxima figura en dos de los ocho partidos que le quedan para intentar clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Los otros jugadores que podría perder Boca en la fecha FIFA

Leandro Paredes no es el único jugador por el que Boca debe estar alerta, ya que su plantel cuenta con varios futbolistas que luchan por aparecer en otras convocatorias. Uno con muchas posibilidades es Luis Advíncula, habitualmente convocado en Perú, que busca cerrar amistosos para octubre mientras define a su nuevo DT.

Con menos posibilidades aparecen Miguel Merentiel (Uruguay), Lucas Blondel (Suiza), Carlos Palacios (Chile) y Williams Alarcón (Chile), quienes representaron a sus países en alguna oportunidad, pero no en las últimas fechas FIFA. Además, ahora Gustavo Alfaro tendrá la posibilidad de convocar a Milton Giménez, quien recientemente se nacionalizó paraguayo.

Publicidad

Los partidos que le quedan a Boca rumbo a la Libertadores

  • 21/09, 21:15 – vs Central Córdoba (L)
  • 27/09, 19:00 – vs Defensa (V)
  • 05/10 (día y horario a confirmar) – vs Newell’s (L)
  • 12/10 (día y horario a confirmar) – vs Barracas (V)
  • 19/10 (día y horario a confirmar) – vs Belgrano (L)
  • 02/11 (día y horario a confirmar) – vs Estudiantes (V)
  • 09/11 (día y horario a confirmar) – vs River (L)
  • 16/11 (día y horario a confirmar) – vs Tigre (L)
Ganó 5 títulos en Boca y fue tajante con Leandro Brey: “Le va a costar mantenerse”

ver también

Ganó 5 títulos en Boca y fue tajante con Leandro Brey: “Le va a costar mantenerse”

Tras la lesión de Edinson Cavani, los 4 jugadores que pueden meterse en la formación de Boca vs. Central Córdoba

ver también

Tras la lesión de Edinson Cavani, los 4 jugadores que pueden meterse en la formación de Boca vs. Central Córdoba

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Precios desorbitantes para los amistosos de Argentina vs. Venezuela y Puerto Rico
Selección Argentina

Precios desorbitantes para los amistosos de Argentina vs. Venezuela y Puerto Rico

La pieza que Scaloni recuperará a 8 meses del Mundial
Selección Argentina

La pieza que Scaloni recuperará a 8 meses del Mundial

Nehuén Pérez se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026
Selección Argentina

Nehuén Pérez se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026

River hoy: el jugador clave de Palmeiras que está en duda para la revancha y el mensaje de Salas que generó ilusión
River Plate

River hoy: el jugador clave de Palmeiras que está en duda para la revancha y el mensaje de Salas que generó ilusión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo