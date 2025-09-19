La decisión de Boca ante la chance de perder a Paredes por 2 partidos si Scaloni lo convoca a la Selección Argentina

A falta de pocos días para que Lionel Scaloni anuncie una nueva lista de convocados para la Selección Argentina, en Boca están atentos a lo que puede suceder con Leandro Paredes. A diferencia de la última fecha FIFA, donde el Torneo Clausura se frenó por las Eliminatorias, esta vez habrá acción cuando la Albiceleste dispute los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Que el fútbol argentino no frene significa que, en caso de que el 5 sea convocado, Miguel Ángel Russo no podrá utilizarlo ante Barracas Central en el Estadio Claudio Tapia. Lo mismo sucederá en noviembre, cuando los campeones del mundo visiten Angola e India: el ex-Roma también se perdería el choque ante Tigre en La Bombonera.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca no le hará ningún pedido formal a la Asociación del Fútbol Argentino para que Paredes no sea convocado. De esta manera, si Scaloni decide incluirlo en la lista, será baja ante el Guapo. Lo mismo sucederá ante el Matador para la siguiente doble fecha de amistosos.

¿En qué escenario Paredes podría quedarse? Únicamente si Scaloni decide prescindir de sus servicios, ya sea por decisión propia o por pedido del jugador. Por lo pronto, el Xeneize corre riesgos de perder a su máxima figura en dos de los ocho partidos que le quedan para intentar clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Los otros jugadores que podría perder Boca en la fecha FIFA

Leandro Paredes no es el único jugador por el que Boca debe estar alerta, ya que su plantel cuenta con varios futbolistas que luchan por aparecer en otras convocatorias. Uno con muchas posibilidades es Luis Advíncula, habitualmente convocado en Perú, que busca cerrar amistosos para octubre mientras define a su nuevo DT.

Con menos posibilidades aparecen Miguel Merentiel (Uruguay), Lucas Blondel (Suiza), Carlos Palacios (Chile) y Williams Alarcón (Chile), quienes representaron a sus países en alguna oportunidad, pero no en las últimas fechas FIFA. Además, ahora Gustavo Alfaro tendrá la posibilidad de convocar a Milton Giménez, quien recientemente se nacionalizó paraguayo.

Los partidos que le quedan a Boca rumbo a la Libertadores

21/09, 21:15 – vs Central Córdoba (L)

– vs Central Córdoba (L) 27/09, 19:00 – vs Defensa (V)

– vs Defensa (V) 05/10 (día y horario a confirmar) – vs Newell’s (L)

– vs Newell’s (L) 12/10 (día y horario a confirmar) – vs Barracas (V)

– vs Barracas (V) 19/10 (día y horario a confirmar) – vs Belgrano (L)

– vs Belgrano (L) 02/11 (día y horario a confirmar) – vs Estudiantes (V)

– vs Estudiantes (V) 09/11 (día y horario a confirmar) – vs River (L)

– vs River (L) 16/11 (día y horario a confirmar) – vs Tigre (L)

