Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: Saracchi a Celtic, dinero fresco por Equi Fernández y más

Las novedades del Xeneize en este martes 26 de agosto de 2025.

Por Joaquín Alis

Boca hoy: Saracchi a Celtic, dinero fresco por Equi Fernández y más
© Getty ImagesBoca hoy: Saracchi a Celtic, dinero fresco por Equi Fernández y más

Tras disfrutar del lunes libre, Boca retomó los entrenamientos pensando en su visita a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi. Miguel Ángel Russo analiza repetir el equipo nuevamente, buscando sumar su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura. Mientras tanto, el mercado de pases sigue aportando novedades.

Marcelo Saracchi ya partió rumbo a Escocia para sumarse a Celtic. Por otra parte, el Xeneize espera un buen desenlace en las negociaciones de Equi Fernández y Bayer Leverkusen, que significará un ingreso importante de dinero. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Se confirmó la salida de Marcelo Saracchi de Boca

Mientras Miguel Ángel Russo disfruta de los dos triunfos consecutivos de Boca Juniors que cortaron con la peor racha de la historia del club, la dirigencia se encarga de hacer la limpieza en el plantel. Tras el Mundial de Clubes, el DT y Juan Román Riquelme tomaron la decisión de terminar ciclos, aunque algunos de esos jugadores hoy continúan apartados en el club.

En ese contexto, este lunes se definió la situación de Marcelo Saracchi, uno de los jugadores que dejaron de ser tenidos en cuenta por Russo. El uruguayo le pondrá fin a su etapa en el Xeneize tras dos años. Su nueva aventura será en Europa, más precisamente en Celtic.

La impactante oferta de Bayer Leverkusen por Equi Fernández y los millones que le entrarían a Boca

Luego de que se caiga su transferencia a la Real Sociedad de EspañaEqui Fernández permaneció en Al Qadsiah de Arabia Saudita a la espera de nuevas ofertas para seguir con su carrera en el viejo continente y así estar en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

En este sentido, en las últimas horas llegó una millonaria propuesta por parte del Bayer Leverkusen de Alemania, que está interesado en quedarse con el argentino. Debido a esto, en Boca están atentos debido a que podrán cobrar un porcentaje de la transferencia por derechos de formación

Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Lee también
Se confirmó la salida de Saracchi de Boca: el destino y las condiciones
Boca Juniors

Se confirmó la salida de Saracchi de Boca: el destino y las condiciones

Bajas para Boca: los dos jugadores que tienen todo listo para continuar sus carreras en Europa
Boca Juniors

Bajas para Boca: los dos jugadores que tienen todo listo para continuar sus carreras en Europa

Inesperado: Celtic quiere llevarse a Saracchi de Boca, marginado por Russo
Boca Juniors

Inesperado: Celtic quiere llevarse a Saracchi de Boca, marginado por Russo

Di Lollo renovó su contrato hasta 2029
Boca Juniors

Di Lollo renovó su contrato hasta 2029

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo