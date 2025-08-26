Boca hoy: Saracchi a Celtic, dinero fresco por Equi Fernández y más

Tras disfrutar del lunes libre, Boca retomó los entrenamientos pensando en su visita a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi. Miguel Ángel Russo analiza repetir el equipo nuevamente, buscando sumar su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura. Mientras tanto, el mercado de pases sigue aportando novedades.

Marcelo Saracchi ya partió rumbo a Escocia para sumarse a Celtic. Por otra parte, el Xeneize espera un buen desenlace en las negociaciones de Equi Fernández y Bayer Leverkusen, que significará un ingreso importante de dinero. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Se confirmó la salida de Marcelo Saracchi de Boca

Mientras Miguel Ángel Russo disfruta de los dos triunfos consecutivos de Boca Juniors que cortaron con la peor racha de la historia del club, la dirigencia se encarga de hacer la limpieza en el plantel. Tras el Mundial de Clubes, el DT y Juan Román Riquelme tomaron la decisión de terminar ciclos, aunque algunos de esos jugadores hoy continúan apartados en el club.

En ese contexto, este lunes se definió la situación de Marcelo Saracchi, uno de los jugadores que dejaron de ser tenidos en cuenta por Russo. El uruguayo le pondrá fin a su etapa en el Xeneize tras dos años. Su nueva aventura será en Europa, más precisamente en Celtic.

La impactante oferta de Bayer Leverkusen por Equi Fernández y los millones que le entrarían a Boca

Luego de que se caiga su transferencia a la Real Sociedad de España, Equi Fernández permaneció en Al Qadsiah de Arabia Saudita a la espera de nuevas ofertas para seguir con su carrera en el viejo continente y así estar en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

En este sentido, en las últimas horas llegó una millonaria propuesta por parte del Bayer Leverkusen de Alemania, que está interesado en quedarse con el argentino. Debido a esto, en Boca están atentos debido a que podrán cobrar un porcentaje de la transferencia por derechos de formación.

