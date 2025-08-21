Boca hoy: Velasco gana terreno, por qué Zenón no se va y más

La jornada del jueves 21 de agosto tuvo al plantel de Boca Juniors entrenando en La Bombonera, algo que se volvió una costumbre en el tercer ciclo de Miguel Ángel Russo. El Xeneize ultima detalles para recibir a Banfield el próximo domingo, en un partido clave para seguir sumando puntos.

Carlos Palacios podría dejarle su lugar a Alan Velasco. Por otra parte, se conoció el motivo por el que el club no vende a Kevin Zenón. Además, se supo la razón por la que buscarían un arquero en 2026. A continuación, todo lo que tenés que saber.

¿Alan Velasco le gana el lugar a Palacios?

A pesar de golear 3 a 0 a Independiente Rivadavia y cortar con una racha de 12 partidos sin ganar, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, no terminó de quedar conforme con el rendimiento de su equipo, por lo que piensa en variantes de cara al duelo contra Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Uno de los jugadores que podría salir del XI titular es Carlos Palacios. El mediocampista ofensivo chileno fue titular ante la Lepra tras tres partidos sin jugar y no terminó de convencer al DT, por lo que cuenta con muchas chances de volver a ser suplente. En su lugar, podría ingresar Alan Velasco.

El particular motivo por el que Boca irá a buscar un arquero en 2026

El próximo mercado de pases será muy especial para Boca Juniors. Será nada más ni nada menos que el primero de la gestión de Juan Román Riquelme sin el Consejo de Fútbol, con Marcelo Delgado (por ahora, solo él) a cargo. El Xeneize, que aspira a regresar a la CONMEBOL Libertadores en 2026, tendrá salidas y arribos importantes.

Una de las decisiones que ya tomaron puertas adentro es buscar un arquero. De acuerdo a lo informado por el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, el equipo de la Ribera se reforzará en la posición, teniendo en cuenta que ya tiene dos bajas confirmadas en ese sector.

Por qué Boca no vende a Zenón

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo a Boca, con el correr de los partidos el mediocampista Kevin Zenón comenzó a perder terreno en la consideración del entrenador, ya que pasó de ser titular a un habitual suplente que en los últimos encuentros sumó un puñado de minutos en cancha.

Por esta situación, el volante surgido de las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, se reunió con la dirigencia del Xeneize y allí le planteó la posibilidad de marcharse en este mercado de pases, debido a que contaba con una oferta formal por parte del Olympiacos de Grecia. Por qué se estancó la negociación.