Miguel Russo se cansó de Carlos Palacios y volvería a sacarlo del once titular de Boca: el jugador que le robaría el puesto

A pesar de golear 3 a 0 a Independiente Rivadavia y cortar con una racha de 12 partidos sin ganar, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, no terminó de quedar conforme con el rendimiento de su equipo, por lo que piensa en variantes de cara al duelo contra Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Uno de los jugadores que podría salir del XI titular es Carlos Palacios. El mediocampista ofensivo chileno fue titular ante la Lepra tras tres partidos sin jugar y no terminó de convencer al DT, por lo que cuenta con muchas chances de volver a ser suplente.

Según lo informado por el periodista Marcos Bonocore, la posible salida de Palacios se debe a que Russo quiere incluir nuevamente como titular a Alan Velasco, a quien considera que ingresó de buena manera ante Independiente Rivadavia, donde marcó el tercer tanto de su equipo.

La intención del cuerpo técnico del Xeneize es darle minutos al volante ofensivo que llegó proveniente del Dallas FC, tal como ocurrió en encuentros anteriores, aunque finalmente tuvo que salir del XI ya que no convenció su nivel. Ahora, buscarán darle una nueva oportunidad.

Así las cosas, Palacios volvería a ser suplente como en el duelo ante Racing, a la espera de recuperar su lugar en el equipo en los próximos entrenamientos. De cara al domingo, Russo deberá definir si mantiene el XI que goleó en Mendoza, o si mete mano de mitad de cancha para delante.

Alan Velasco habló tras convertir su primer gol en Boca

El mediocampista ofensivo de 23 años habló luego de su primer gol con la camiseta de Boca y se mostró feliz por cortar una mala racha frente al arco. Una racha la verdad que no lo podía creer. No se me daba, no sé cuántos partidos tuvieron que pasar. Varios meses que no podía hacer un gol”, comentó.

Y sumó: “Contento. También por mis compañeros que se pusieron contentos por mi gol. Creo que me llevó también eso. La gente, lo de siempre. No nos deja de sorprender. Siempre están en las buenas y en las malas. Mandarles un abrazo grande y gracias por haber venido hasta acá”.

