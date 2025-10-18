Es tendencia:
Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y minuto a minuto

El Xeneize recibe al equipo cordobés este sábado desde las 18 horas por la fecha 13 del Torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto.

Por Marco D'arcangelo

Este sábado 18 de octubre, desde las 18:00 de Argentina, se vivirá un partido de alta intensidad y de enorme carga emotiva en la fecha 13 del Torneo Clausura. Boca recibe a Belgrano en La Bombonera, en lo que será el primer encuentro del Xeneize desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo el pasado miércoles 8.

Con homenaje previo en el estadio, de parte de jugadores, hinchas y dirigentes del equipo de la Ribera, Boca despedirá de manera pública una vez más a quien fue su entrenador, y luego disputará el compromiso ante el conjunto cordobés en su casa.

Claudio Úbeda ya definió a los 11 xeneizes, y así mismo lo hizo Ricardo Zielinski con su Belgrano. Desde las 18, la pelota comenzará a rodar en Brandsen 805 en un compromiso clave para Boca en lo que respecta a la clasificación a la próxima Copa Libertadores y a los playoffs. El partido será transmitido a través de ESPN Premium. Seguí en BOLAVIP el minuto a minuto.

El 11 inicial de Belgrano

De no mediar sorpresas, el Pirata iría así: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Facundo Quignon, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Lucas Passerini, Uvita Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

El 11 inicial de Boca

Con un solo cambio respecto al triunfo con goleada ante Newell's (por la lesión de Alan Velasco), Boca jugará de la siguiente manera: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Marco D'arcangelo

