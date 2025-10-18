Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y minuto a minuto

Este sábado 18 de octubre, desde las 18:00 de Argentina, se vivirá un partido de alta intensidad y de enorme carga emotiva en la fecha 13 del Torneo Clausura. Boca recibe a Belgrano en La Bombonera, en lo que será el primer encuentro del Xeneize desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo el pasado miércoles 8.

Con homenaje previo en el estadio, de parte de jugadores, hinchas y dirigentes del equipo de la Ribera, Boca despedirá de manera pública una vez más a quien fue su entrenador, y luego disputará el compromiso ante el conjunto cordobés en su casa.

Claudio Úbeda ya definió a los 11 xeneizes, y así mismo lo hizo Ricardo Zielinski con su Belgrano. Desde las 18, la pelota comenzará a rodar en Brandsen 805 en un compromiso clave para Boca en lo que respecta a la clasificación a la próxima Copa Libertadores y a los playoffs. El partido será transmitido a través de ESPN Premium. Seguí en BOLAVIP el minuto a minuto.