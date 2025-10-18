Es tendencia:
Boca Juniors

El gol en contra de Leandro Paredes en Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025

El campeón del mundo desvió la pelota y sentenció el segundo tanto para el conjunto cordobés en La Bombonera.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors.
Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors.

En una tarde especial en La Bombonera, por primera vez después del triste fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca recibió a Belgrano de Córdoba. Con el resultado adverso después de un penal que generó polémica, inmediatamente llegó el segundo tanto del Pirata. Aunque fue en una acción desafortunada, Leandro Paredes desvió la pelota y marcó el 2-0 parcial.

Una vez concluida la primera emoción de la jornada que abrió el marcador, solamente unos pocos instantes más tarde volvió a festejar el elenco del interior. Esta vez a raíz de un tiro libre peligroso cerca del área del Xeneize, una sucesión de rebotes jugó a favor de Belgrano y claramente en contra del conjunto de la ribera que volvió a recibir otro golpazo en pocos minutos.

Lo cierto es que Paredes convirtió el gol en contra que significó el 2-0 para Belgrano. Tras el centro y/o remate del Chino Zelarrayán que iba en dirección al arco, entre Milton Giménez y Lisandro López chocaron y el balón salió disparado hacia la posición del campeón del mundo. Sin tiempo para poder reaccionar y despejarla, impactó en el volante central y cruzó la línea de meta.

Así es como se desarrolló la jugada más desafortunada de Leandro desde su regreso al fútbol argentino. Habitualmente de excelentes rendimientos individuales y culpable de la mejoría de su equipo, esta vez tuvo mucha mala suerte y, sin quererlo, favoreció a su rival. De esta manera, el mediocampista marcó su primer gol en propia puerta desde que volvió al país.

Afortunadamente para él, casi inmediatamente después de esa desafortunada acción en cuestión, llegó el descuento de Boca. En los pies del recién ingresado Exequiel Zeballos, el Xeneize encontró un gol que lo dio aire de cara al tramo final del compromiso ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, en la que se disputa la decimotercera jornada de este Torneo Clausura 2025.

Boca 1-2 Belgrano por el Torneo Clausura: gol de Zeballos

Nahuel De Hoz

