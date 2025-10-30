Chiquito Romero respaldó a Marchesín y ¿apuntó contra los hinchas de Boca?

Luego de algunos entredichos con los hinchas de Boca, el más recordado fue tras caer en el Superclásico jugado en La Bombonera en septiembre de 2024, Sergio Romero sufrió una lesión, perdió el puesto y quedó tercero en la consideración detrás de Agustín Marchesín -que arribó en 2025- y de Leandro Brey. Por tal motivo y ante una oferta de Argentinos Juniors, que pudo incorporar un futbolista por la lesión de Diego Rodríguez, Chiquito cambió de aire y se fue al Bicho de La Paternal.

Agustín Marchesín es el arquero titular indiscutido de Boca, pero sus últimas actuaciones dejaron algunas dudas y comenzaron las críticas de los hinchas. En lo que va del año, el ex arquero del Porto y la Selección Argentina lleva jugados 34 partidos en los que recibió 30 goles y mantuvo su valla invicta en trece oportunidades.

Romero respaldó a Marchesín

En diálogo con DSports, Chiquito afirmó: “Creo que se está siendo injusto con Agustín Marchesín. Yo lo que quiero es que él se afiance en Boca y demuestre lo que demostró en Lanús y Santos Laguna. Es un tipo que atajó ni mas ni menos que en Porto, no es uno más del montón”.

“No se si el arquero necesita una ovación, pero ya con un aplauso nosotros sentimos que tenemos el respaldo de la gente y ya eso nos predispone de otra manera”, completó Romero con un mensaje para el hincha.

Agustín Marchesín. (Foto: Getty).

¿Cómo fue el paso de Chiquito Romero por Boca?

Romero llegó a Boca desde Venezia a mediados de 2022, pero una lesión le impidió participar en su primer semestre en el club. Hizo su debut en 2023 y atajó su último partido en 2024. En total fueron 90 actuaciones en el arco del Xeneize en las que recibió 78 goles y mantuvo su valla invicta en 36 oportunidades. En lo que respecta a títulos, fue campeón de la Supercopa Argentina de 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también Chiquito Romero reveló la última charla con Riquelme antes de irse de Boca e incluyó una inesperada promesa: “Dalo por hecho”

DATOS CLAVE

Sergio Romero dejó Boca y se fue a Argentinos Juniors en 2025.

dejó Boca y se fue a en 2025. Agustín Marchesín jugó 34 partidos en 2025, recibió 30 goles y mantuvo 13 veces la valla invicta.

jugó en 2025, recibió y mantuvo la valla invicta. Romero atajó un total de 90 partidos en Boca, recibiendo 78 goles y ganando la Supercopa Argentina 2022.

ver también Claudio Úbeda probará con Tomás Belmonte por Leandro Paredes para la visita de Boca a Estudiantes